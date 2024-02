L’Allemagne espère renforcer sa force militaire et sa dissuasion – DW – 13/02/2024

Les responsables politiques allemands et certains médias ont réagi Les derniers propos de Donald Trump sur l’OTAN en exigeant que l’Allemagne augmente radicalement ses dépenses de défense et envisage même de briser son tabou sur les armes nucléaires.

S’exprimant lors d’un rassemblement électoral en Caroline du Sud samedi, l’ancien président américain a affirmé qu’il avait dit OTAN alliés au cours de sa présidence que les États-Unis ne défendraient aucun pays attaqué par la Russie qui ne « paierait pas ses factures ». “En fait, j’encouragerais (la Russie) à faire ce qu’elle veut”, a déclaré le candidat à la présidentielle.

Ce discours a poussé de nombreux politiciens allemands consternés à faire encore plus pression sur la chancelière. Olaf Scholz pour augmenter les dépenses de défense, le plus tôt possible — le fonds spécial de 100 milliards d’euros (108 milliards de dollars) malgré ce que la chancelière a annoncé en février 2022.

Roderich Kiesewetter, porte-parole de la défense du conservateur Union chrétienne-démocrate (CDU)a déclaré que ce fonds spécial devrait être triplé, tandis qu’Andreas Schwarz, porte-parole en matière de politique budgétaire au sein du propre parti de Scholz, le Social-démocrates (SPD)dit le Süddeutsche Zeitung“Exempter tous les frais de défense du frein à l’endettement aurait certainement son charme.”

Rheinmetall lance la construction d’une usine de munitions Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Répondre aux exigences de l’OTAN

Mais ce débat n’est pas nouveau : la plupart des experts s’accordent à dire que l’armée allemande a besoin de plus d’argent. En effet, un autre parlementaire social-démocrate la commissaire à la défense Eva Högl, a déclaré dans son rapport officiel en mars dernier, que la Bundeswehr avait besoin de 300 milliards d’euros pour répondre à ses besoins, notamment parce que Bundeswehr les approvisionnements ont été épuisés afin d’aider à armer l’Ukraine.

“C’est juste que la rigueur accrocheuse de Trump ce week-end a rappelé aux gens les enjeux”, a déclaré Rafael Loss, spécialiste de la stratégie de défense au Conseil européen des relations étrangères (ECFR).

Pendant ce temps, l’Allemagne peut affirmer qu’elle « paie ses factures », comme l’exige Trump. Bien entendu, la terminologie utilisée par Trump est trompeuse : même si l’OTAN reçoit des contributions directes, ce n’est pas un club pour lequel les États membres paient. Néanmoins, en 2014, les ministres de la Défense de l’OTAN ont convenu d’engager un minimum de 2 % du produit intérieur brut (PIB) de leur pays à la défense. Même si l’Allemagne était autrefois en retard par rapport à cet objectif, le chancelier Scholz a réitéré sa volonté de l’atteindre désormais.

Mais cela est dû en grande partie à l’engagement de 100 milliards d’euros pris par la chancelière il y a deux ans : cet argent devrait être dépensé d’ici 2028, et alors, selon certaines estimations, il pourrait y avoir un déficit de 56 milliards d’euros dans le budget annuel de la défense de l’Allemagne. La réponse serait d’assouplir le frein à l’endettement qui limite les emprunts publics, même si la CDU a récemment réussi à poursuivre l’Allemagne devant la Cour constitutionnelle pour faire appliquer les règles du frein à l’endettement.

Mais le problème de la Bundeswehr n’est pas tant la taille du budget, mais plutôt la manière dont elle dépense l’argent et à quel moment. “Certains des problèmes que nous constatons actuellement avec le fonds spécial sont qu’il faut du temps pour dépenser une telle somme d’argent”, a déclaré Loss. La chancellerie a déclaré que 70 milliards d’euros du fonds spécial étaient désormais consacrés à des contrats pour de nouveaux avions militaires, notamment des avions de combat F-35 et des hélicoptères de transport Chinook.

Les F-35 “nécessitent beaucoup d’attention”: William Glucroft de DW Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Le parapluie nucléaire

Par ailleurs, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré récemment que l’OTAN devait se préparer à la possibilité que la Russie puisse attaquer un État membre de l’OTAN dans les cinq à huit prochaines années.

Pour cette raison, et notamment à la lumière de la possibilité d’une autre présidence Trump aux États-Unis, certains hommes politiques soutiennent que l’Union européenne doit disposer de sa propre dissuasion nucléaire.

La France est le seul membre de l’UE à posséder actuellement des armes nucléaires, tandis que trois de ses membres – l’Autriche, l’Irlande et Malte – ont signé le traité d’interdiction nucléaire de 2020, qui appelle à leur élimination totale de la Terre. Il existe une grande diversité de points de vue sur les armes nucléaires parmi les 27 États membres de l’UE.

S’adressant mardi au journal Tagesspiegel, Katarina Barley, ancienne ministre et principale candidate du SPD aux élections européennes de juin, a déclaré que, compte tenu des récentes remarques de Trump, la perspective d’armes nucléaires européennes “pourrait devenir un problème”.

La désunion de l’UE soulève la question suivante : qui appuiera sur le bouton ? “Est-ce que ce devrait être le président de la Commission ? Est-ce que ce sera le président du Conseil ? Le Parlement européen devrait-il être impliqué ? Est-ce une décision unanime de tous les chefs de gouvernement ? Vous voyez le problème”, a déclaré Loss, spécialiste de la stratégie de défense.

“Je ne vois littéralement aucun avenir dans lequel l’UE, sous sa forme actuelle, serait capable de fournir une dissuasion nucléaire crédible, et quand on parle de dissuasion nucléaire, tout est question de crédibilité”, a-t-il conclu.

Sécurité européenne : l’Allemagne est-elle apte au combat ? Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Le tabou nucléaire allemand

Un autre problème est celui de savoir qui fournirait les armes nucléaires à l’UE ? Le gouvernement français ne propose pas actuellement d’étendre sa propre dissuasion nucléaire à l’Europe. Cela signifie qu’un autre pays de l’UE – comme l’Allemagne – devrait se doter de l’arme nucléaire : et encore une fois, dans l’état actuel des choses, cela semble également très improbable dans un avenir prévisible.

Historiquement, l’interdiction des armes nucléaires que l’Allemagne s’est imposée elle-même est liée à l’ordre de l’après-Seconde Guerre mondiale et au rôle de l’Allemagne de l’Ouest dans la stratégie de défense de l’OTAN. Afin de limiter la prolifération, le gouvernement américain a accordé à l’Allemagne de l’Ouest des garanties de sécurité et un certain rôle dans la fourniture d’avions destinés à la livraison d’armes nucléaires.

En échange, l’Allemagne a pris plusieurs engagements, notamment dans le traité « Deux plus quatre » sur sa réunification en 1990, qui garantissait qu’elle n’acquérirait ni ne fabriquerait d’armes nucléaires. Rompre cet accord créerait bien entendu d’importants problèmes diplomatiques.

“Dans le contexte actuel, je ne vois aucune raison pour que l’Allemagne se dote elle-même de l’arme nucléaire, et il y a de bonnes raisons de ne pas le faire”, a déclaré Loss, analyste à l’ECFR. “Cela perturberait énormément l’ordre nucléaire mondial : cela pourrait déclencher une prolifération dans d’autres parties du monde, et cela pourrait également exposer l’Allemagne à un régime de sanctions internationales sévères. Cela placerait l’Allemagne dans une position terrible.”

Edité par Rina Goldenberg

Pendant que vous êtes ici : chaque mardi, la rédaction de la DW fait le point sur l’actualité politique et sociale allemande. Vous pouvez vous inscrire ici à la newsletter hebdomadaire par e-mail Berlin Briefing.