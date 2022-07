L’Allemagne espère dépasser une coupure de gaz russe et un hiver glacial

Pourtant, “l’Allemagne est moins bien lotie que la zone euro dans son ensemble”, a déclaré Jacob Kirkegaard, chercheur principal au German Marshall Fund à Bruxelles.

La guerre russo-ukrainienne et l’économie mondiale Carte 1 sur 7 Un conflit de grande envergure. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu un effet d’entraînement dans le monde entier, ajoutant aux malheurs du marché boursier. Le conflit a provoqué des flambées vertigineuses des prix du gaz et des pénuries de produits, et a poussé l’Europe à reconsidérer sa dépendance aux sources d’énergie russes. L’économie russe est confrontée au ralentissement. Bien que les pays pro-ukrainiens continuent d’adopter des sanctions contre le Kremlin en réponse à son agression, l’économie russe a évité pour l’instant un effondrement paralysant grâce au contrôle des capitaux et à la hausse des taux d’intérêt. Mais le chef de la banque centrale russe a averti que le pays devrait faire face à un ralentissement économique marqué car son stock de biens et de pièces importés est bas. Les barrières commerciales montent. L’invasion de l’Ukraine a également déclenché une vague de protectionnisme alors que les gouvernements, désespérés de sécuriser les biens pour leurs citoyens au milieu des pénuries et de la hausse des prix, érigent de nouvelles barrières pour arrêter les exportations. Mais les restrictions rendent les produits plus chers et encore plus difficiles à trouver. Les prix des métaux essentiels montent en flèche. Le prix du palladium, utilisé dans les systèmes d’échappement automobiles et les téléphones portables, a grimpé en flèche au milieu des craintes que la Russie, le plus grand exportateur mondial de ce métal, ne soit coupée des marchés mondiaux. Le prix du nickel, une autre exportation clé de la Russie, a également augmenté.

Plus que toute autre économie de la région, l’Allemagne repose sur des géants industriels – de puissants producteurs de produits chimiques, d’automobiles, de verre et d’acier – qui consomment d’énormes quantités de carburant, dont les deux tiers sont importés. Les industries chimiques et pharmaceutiques utilisent à elles seules 27 % de l’approvisionnement en gaz du pays.

La plupart venaient de Russie. Avant que M. Poutine n’envahisse l’Ukraine il y a cinq mois et déclenche des sanctions de représailles de l’Europe, des États-Unis et de leurs alliés, la Russie livrait 40 % du pétrole importé par l’Allemagne et plus de 55 % de son gaz importé.

Gazprom, le monopole russe du gaz, a réduit ses livraisons en juin, et si elles sont encore réduites, les industries allemandes pourraient bientôt être confrontées à des pénuries de carburant qui les obligeront à réduire leur production, a déclaré M. Kirkegaard. “Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’autres pays européens qui doivent faire cela”, a-t-il déclaré.

Au cours des cinq à huit prochaines années, jusqu’à ce qu’une transition plus en cours vers les énergies renouvelables soit achevée, le pays sera “sous une pression aiguë”, a-t-il ajouté. “C’est la période pendant laquelle l’économie allemande sera encore essentiellement alimentée par des combustibles fossiles.”