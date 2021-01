Le gouvernement allemand envisage la fermeture des frontières et l’interdiction de presque tout le trafic aérien afin de limiter la propagation de variantes plus transmissibles de Covid-19, a déclaré mardi le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer.

«Le danger posé par de nombreuses mutations virales nous oblige à envisager des mesures drastiques», dit-il au tabloïd Bild.

«Cela inclut des contrôles aux frontières nettement plus stricts, en particulier aux frontières avec des zones à haut risque, mais aussi la réduction des voyages aériens vers l’Allemagne à presque zéro, comme Israël le fait actuellement.»

Dimanche, Seehofer aurait présenté à la chancelière Angela Merkel plusieurs projets visant à restreindre les voyages dans le pays. Bild a rapporté que Merkel était en faveur d’un resserrement des mesures de voyage.

Cependant, l’Association allemande du voyage a fustigé une telle initiative, à la lumière des dommages déjà infligés à l’industrie du tourisme par la pandémie, et a exprimé ses préoccupations concernant la liberté de mouvement.

Aussi sur rt.com Pas de couvre-visage fait maison: les compagnies aériennes allemandes obligent les passagers à porter des masques FFP2 ou N95 de qualité supérieure

«Le gouvernement fédéral devrait réfléchir au fait que la liberté de mouvement est un droit fondamental – pas un privilège politiquement accordé», Ça disait.

L’Allemagne a signalé des dizaines de cas de la variante B117 plus infectieuse de Covid-19 découverte pour la première fois au Royaume-Uni et, ce week-end, les chefs de la santé ont mis en quarantaine tout un hôpital de Berlin, après que 20 patients et le personnel aient été testés positifs pour la souche.

Le Robert Koch Institute (RKI) a également signalé des foyers dans plusieurs États allemands de la souche découverte en Afrique du Sud, ainsi que des cas de la variante originaire du Brésil, ce que le RKI dit « Attend » se répandra plus loin.

Aussi sur rt.com Merkel menace de fermer les frontières de l’Allemagne à moins que l’UE ne trouve un terrain d’entente dans le combat contre Covid-19

Un verrouillage est en place dans toute l’Allemagne jusqu’à au moins la mi-février, et le gouvernement a rendu les masques de qualité médicale obligatoires dans les transports en commun et dans les magasins.

Il exige également que les arrivées étrangères en provenance de pays où des variantes ont été détectées fournissent un test Covid-19 négatif récent à l’arrivée.

L’Allemagne a enregistré lundi 6 408 autres infections par le virus et 903 décès, portant le nombre total de décès à près de 53 000, selon les données du RKI.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!