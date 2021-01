La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 États allemands devraient prolonger et resserrer mardi un verrouillage partiel au-delà de janvier, alors que les craintes grandissent concernant les souches virales supposées plus contagieuses.

L’Allemagne a fermé des restaurants, des installations de loisirs et des installations sportives en novembre, puis a étendu la fermeture à la mi-décembre pour inclure les écoles et la plupart des magasins afin de stopper la croissance galopante des nouvelles infections à coronavirus.

Les mesures ordonnées jusqu’à fin janvier ont entraîné un « aplatissement de la courbe des infections », a déclaré le porte-parole de Merkel, Steffen Seibert, soulignant également que le nombre de patients en réanimation avait également légèrement baissé.

« Cette tendance est prudemment positive et un succès des restrictions des dernières semaines », a-t-il déclaré.

« Mais cela ne nous amène qu’au point où nous avons encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir dire que nous maîtrisons les infections », a-t-il ajouté.

Les variants de virus observés pour la première fois en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud présentaient également des risques majeurs quant à savoir si la tendance à la baisse des infections pouvait se maintenir, a ajouté Seibert.

Les pourparlers de crise entre Merkel et les premiers ministres des États ont été avancés d’une semaine en raison des variantes du virus.

« C’est un risque que les responsables politiques doivent prendre en compte – le plus tôt possible », a-t-il ajouté.

– Travail à domicile –

L’Allemagne s’est relativement bien sortie de la première vague de la pandémie de coronavirus, mais une deuxième vague a durement frappé la plus grande économie d’Europe.

Les nouvelles infections ont dépassé largement le seuil d’incidence de 50 pour 100 000 personnes fixé par le gouvernement. Et jeudi dernier, le pays a connu un nouveau record de décès quotidiens, à 1244.

Seibert a noté que le taux d’incidence était toujours supérieur à 130 pour 100 000 et que l’Allemagne « devait plus rapidement » le ramener à 50.

Il ne serait pas attiré par des mesures spécifiques qui pourraient être décidées mardi, mais a déclaré que les discussions porteraient sur « des questions telles que le travail à domicile, les masques médicaux, les transports en commun – pas sur l’arrêt complet des transports publics mais sur la réduction des contacts ».

Le président Frank-Walter Steinmeier a lancé la semaine dernière un appel conjoint avec les représentants des syndicats et des fédérations patronales, exhortant les entreprises à faire travailler le personnel à domicile «chaque fois que possible».

On pourrait faire plus pour empêcher les travailleurs non essentiels du bureau et des transports publics, ont-ils déclaré.

Les experts ont été alarmés par les données montrant que si un premier arrêt au printemps de l’année dernière avait conduit à une forte baisse de 40% de la mobilité, cet hiver, beaucoup plus de personnes semblent être en déplacement.

L’agence de contrôle des maladies Robert Koch Institute et l’Université Humboldt de Berlin ont découvert à partir de données collectées à partir de signaux de téléphonie mobile que mercredi dernier, la mobilité des Allemands n’était que de 15% inférieure à celle d’il y a un an.

Le chef du RKI, Lothar Wieler, a plaidé pour une mise en œuvre rigoureuse des bordures qui ont déjà été commandées, affirmant qu’il y avait trop d’exceptions offertes.

Dans le nord de l’Allemagne, les autorités prévoyaient de prendre des mesures plus drastiques contre les personnes qui enfreignent les règles de quarantaine.

Le ministère de la Justice de l’État du Schleswig-Holstein transforme un centre de détention pour jeunes en un site de quarantaine forcée pour ceux qui ne s’isolent pas lorsqu’ils y sont tenus.

