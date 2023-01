L’Allemagne envisage de supprimer le mandat de masque sur les trains longue distance et les bus

L’Allemagne abandonnera bientôt un mandat de masque sur les trains et les bus longue distance, l’une des dernières restrictions COVID-19 restantes du pays, a déclaré vendredi le ministre de la Santé.

Le mandat sera abandonné le 2 février, a annoncé le ministre de la Santé Karl Lauterbach à Berlin.

D’autres pays européens ont déjà supprimé les mandats de masque dans les transports publics, et Lauterbach a fait face à une pression croissante pour emboîter le pas ces dernières semaines. Les masques restent obligatoires dans les cabinets médicaux, tandis que les masques et les tests négatifs sont toujours requis pour entrer dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Les règles relatives aux transports locaux relèvent des 16 gouvernements des États allemands, et un nombre croissant d’entre eux ont abandonné ou abandonnent leurs mandats de masque. Certains ont également supprimé les règles exigeant que les personnes infectées s’isolent à la maison.

Les règles de transport longue distance devaient prendre fin le 7 avril, bien que la législation permette de les suspendre plus tôt si la situation est meilleure que prévu.

Après que l’un des meilleurs virologues allemands a déclaré peu après Noël que la pandémie était terminée, Lauterbach – qui a longtemps adopté une position prudente – a dû faire face à des appels croissants de l’intérieur et de l’extérieur de la coalition gouvernementale pour les éliminer.

“La situation pandémique s’est stabilisée”, a déclaré vendredi le ministre, le nombre d’infections connues ou suspectées stagnant ou diminuant, et le nombre de personnes hospitalisées continuant de baisser.

“La population a développé une immunité élevée, et les experts qui nous conseillent ne croient plus qu’il y aura une autre grande vague hivernale sérieuse”, a-t-il ajouté. “À ce stade, nous ne prévoyons pas non plus que des variantes particulièrement dangereuses nous parviennent dans les semaines et les mois à venir.”

Lauterbach a appelé les personnes qui souhaitent continuer à se protéger et à protéger les autres de continuer à porter volontairement des masques à l’intérieur et dans les trains.