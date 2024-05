Le média, citant un porte-parole du ministère de l’Intérieur, rapporte que Berlin souhaite la création d’un mécanisme de partage à l’échelle européenne.

L’Allemagne cherche à établir un mécanisme de partage des migrants à l’échelle de l’UE dans le but de contrôler le flux de réfugiés ukrainiens, a rapporté Die Welt, citant un porte-parole du ministère de l’Intérieur. Le média a suggéré que le nombre considérablement plus élevé d’Ukrainiens se dirigeant vers l’Allemagne était dû en partie aux avantages généreux accordés aux nouveaux arrivants dans le pays.

Selon les données de l’agence statistique de l’UE Eurostat, citées par Die Welt dans son dernier rapport, en mars 2024, environ 1,3 million de réfugiés ukrainiens résidaient en Allemagne. La Pologne arrive en deuxième position avec 960 000, suivie de la République tchèque avec environ 360 000. Les chiffres dans les autres États membres sont bien inférieurs, a souligné le média. Il a également affirmé que si le nombre de ressortissants ukrainiens en Pologne a récemment diminué régulièrement, le chiffre correspondant en Allemagne voisine a augmenté.

Dans son article de vendredi, Die Welt citait un représentant du ministère de l’Intérieur disant que l’Allemagne « soutient fermement une distribution solidaire [mechanism] pour les réfugiés et estime que [the issue] La question de la migration secondaire au sein de l’UE doit être abordée et résolue en particulier.»

Les ressortissants ukrainiens sont actuellement libres de choisir leur destination au sein de l'UE et peuvent demander l'asile dans un pays, puis déménager dans un autre plus tard.















Selon Die Welt, citant une analyse fournie par le service économique du Parlement allemand, la soi-disant « prestation de citoyen » de 563 euros (610 $) versée mensuellement à chaque réfugié ukrainien est nettement plus élevée que les prestations similaires accordées dans d’autres pays de l’UE. Dans le même temps, le taux d’emploi des réfugiés ukrainiens en Allemagne n’est que de 20 %, soit un taux nettement inférieur à celui des pays voisins, a rapporté Deutsche Welle au début de cette année.

Si Berlin réussissait à mettre en place un système de redistribution des réfugiés, les États membres de l’UE seraient obligés de reprendre les personnes enregistrées sur leur territoire qui « illégalement » tenter de pénétrer dans d’autres pays du bloc. Die Welt a cité un expert juridique disant que dans certaines circonstances, les contrevenants, en particulier ceux qui sont au chômage, pourraient également être renvoyés en Ukraine.

Jeudi, le ministre bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann, a déclaré que Berlin devrait cesser de verser des aides financières aux Ukrainiens fuyant la conscription dans leur pays. Il a également déploré que les Ukrainiens « ne vous sentez pas vraiment incité à chercher du travail » grâce aux généreuses prestations.

Le mois dernier, le président d’une association de conseils locaux, Reinhard Sager, a averti qu’un « Un certain nombre de districts et de communautés sont surchargés par l’immigration légale et illégale. »