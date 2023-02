L’Allemagne envisage de détourner les subventions “vertes” vers la production d’armes – Bloomberg

Cette décision permettrait de fabriquer davantage d’armes et de munitions pour le conflit ukrainien

L’Allemagne pourrait utiliser les fonds destinés à l’arrêt des centrales électriques au charbon pour aider les entreprises de défense à construire des installations de production supplémentaires, a rapporté Bloomberg vendredi, citant des personnes proches du dossier.

Selon le rapport, la mesure est en cours de discussion entre le gouvernement de Berlin et les autorités régionales des différents États allemands. Cette décision permettrait aux fabricants de fabriquer plus d’armes et de munitions, ainsi que de créer des emplois dans les zones les plus touchées par le passage du charbon.

Cela survient alors que les pays occidentaux augmentent leur aide militaire à Kiev. L’Allemagne s’est engagée le mois dernier à livrer des chars de combat principaux Leopard 2 et des véhicules blindés Marder à l’Ukraine.

Berlin a également autorisé cette semaine les entreprises à transférer les anciens chars Leopard 1.

Cependant, selon plusieurs rapports, les efforts pour aider Kiev et s’assurer que la Bundeswehr reste prête au combat ont été entravés par des pénuries de munitions et d’équipements. Business Insider a cité l’industrie de la défense et des sources parlementaires en octobre disant que l’armée avait suffisamment de munitions pour seulement un ou deux jours de guerre.

La crise énergétique persistante a incité l’Allemagne à relancer plusieurs centrales au charbon de réserve l’année dernière. Le gouvernement a également prolongé l’exploitation des centrales existantes jusqu’à fin mars 2024. Les décisions sont intervenues alors que Berlin cherchait des moyens d’économiser l’énergie pendant l’hiver.

En juin, le ministère allemand de l’Économie a déclaré que, malgré les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique découlant du conflit russo-ukrainien, l’Allemagne resterait déterminée à éliminer progressivement le charbon comme source d’énergie d’ici 2030.