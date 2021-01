L’Allemagne envisage d’arrêter presque tous les vols entrants en provenance de pays touchés par les variantes du COVID-19, indépendamment de ce qui est convenu au niveau de l’UE.

Des discussions sont en cours au sein de l’UE sur la manière dont les pays pourraient mettre en œuvre de nouvelles restrictions, mais le ministère allemand de l’Intérieur a déclaré jeudi que «si aucune mesure satisfaisante n’était décidée au niveau de l’UE», le pays agirait au niveau national.

Le ministre fédéral de l’Intérieur, Seehofer, avait évoqué la possibilité de réduire le trafic aérien vers l’Allemagne «à presque zéro», car il suggérait que des «mesures drastiques» seraient nécessaires, mais il a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que de nouvelles mesures seraient axées sur le trafic aérien avec le Royaume-Uni, Brésil, Afrique du Sud et Portugal.

« Nous nous concentrons sur les zones de mutation pour cette proposition de restriction de voyage », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un projet de règlement serait présenté au gouvernement allemand vendredi.

« Nous essayons de définir quel pays est une zone de mutation, ce qui est moins une décision politique qu’une décision technique », a-t-il dit, indiquant que plus de pays pourraient être ajoutés à la liste.

Le verrouillage de l’Allemagne réduit les chiffres

L’Allemagne a enregistré près de 2,2 millions de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie et plus de 55000 décès.

Lors de la première vague commençant en mars, le pays semblait avoir échappé au pire du virus, contrairement à nombre de ses voisins comme la France et l’Italie.

Mais il a mis en place un verrouillage national à la mi-décembre, les responsables étant inquiets alors qu’ils commençaient à voir des cas records, atteignant un sommet le 18 décembre avec 33 777.

Ce verrouillage a entraîné la fermeture de toutes les entreprises et écoles non essentielles.

En janvier, il a été prolongé jusqu’au 14 février et rendu plus strict, les personnes vivant dans les points chauds étant interdites de voyager à plus de 15 km de leur domicile, limitant les réunions privées à une autre personne extérieure au foyer, et les quarantaines obligatoires et les tests pour les arrivées.

Des exigences plus strictes en matière de masques ont également été imposées, celles de qualité médicale étant rendues obligatoires dans les transports en commun et dans les magasins.

Après le nombre record de cas quotidiens, il y a eu un nombre record de morts par jour, atteignant un sommet de 1244 le 14 janvier.

Le verrouillage a entraîné une augmentation plus lente des cas, avec plus de 20 000 cas enregistrés, un seul depuis le 16 janvier.

La chancelière Angela Merkel a déclaré plus tôt ce mois-ci: «Le nombre de nouvelles infections a diminué. Cela nous donne de l’espoir. Mais la mutation du virus comporte un grand danger. Il est maintenant temps d’éviter ce danger. »

La principale préoccupation en Allemagne maintenant, comme dans de nombreux autres pays, est d’arrêter l’entrée et la propagation des variantes du COVID-19 qui ont été identifiées comme étant plus transmissibles.

Déjà présente dans plusieurs régions allemandes, la variante britannique, par exemple, serait jusqu’à 70% plus transmissible, et les scientifiques ont déclaré qu’elle pourrait être environ 30% plus mortelle, mais il y a toujours une incertitude autour de ce nombre.