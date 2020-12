Le bilan quotidien des décès dus au coronavirus en Allemagne a atteint un record de 952 aujourd’hui alors que le pays entrait dans son verrouillage le plus difficile depuis les premières semaines de la pandémie.

Le nouveau « verrouillage dur », remplaçant une « lumière de verrouillage » de six semaines qui n’a pas réussi à maîtriser la deuxième vague, verra les magasins et les écoles fermés jusqu’en janvier, tandis que les rassemblements sociaux seront sévèrement limités pendant les vacances de Noël.

L’alcool est interdit dans les lieux publics – mettant un terme aux stands de vin chaud traditionnels sur les marchés de Noël – tandis que les coiffeurs et les salons ferment également.

Il s’accompagne d’un taux d’infection atteignant son plus haut niveau à ce jour, avec près de 28 000 nouveaux cas annoncés mercredi contre 21 000 il y a une semaine.

Le bilan record des morts – battant le record précédent de 598, bien que censé inclure des chiffres retardés de mardi – porte le chiffre global à 23 427.

Le taux d’infection de l’Allemagne n’a pas encore été maîtrisé lors de la deuxième vague, avec une nouvelle poussée ces deux dernières semaines après une stabilisation temporaire

Le taux de mortalité a également continué d’augmenter, dépassant de loin les chiffres du printemps qui étaient nettement inférieurs à ceux des autres grands pays d’Europe occidentale

Un agent de sécurité ferme la porte de fer du célèbre grand magasin KaDeWe de Berlin hier soir alors qu’il ferme ses portes lors du deuxième verrouillage national de l’Allemagne

Angela Merkel a accepté dimanche les restrictions sévères avec les dirigeants de l’État et a sonné à plusieurs reprises l’alarme sur le taux d’infection élevé.

Dans le système fédéral allemand, les États ont le dernier mot, et certains adoptent des mesures encore plus strictes – la Saxe imposant un couvre-feu à 22 heures et la Bavière adoptant des règles de maintien au domicile similaires à celles d’autres pays.

Les écoles sont restées ouvertes pendant la « lumière de verrouillage », mais passent à l’apprentissage à distance du mercredi au 10 janvier au moins.

Les entreprises de la plus grande économie d’Europe sont également encouragées à permettre à leurs employés de travailler à domicile pendant le mois d’arrêt.

«Cela aiderait à mettre en œuvre le principe« nous restons chez nous », selon le document politique approuvé par Merkel et les premiers ministres des États.

Les rassemblements sociaux sont limités à cinq personnes de deux ménages, bien que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas pris en compte dans la limite.

Les règles sont légèrement assouplies du 24 au 26 décembre, lorsqu’un ménage peut rencontrer quatre autres personnes – ce qui signifie que le nombre total peut dépasser cinq.

Cependant, il n’y a pas de détente au cours de la nouvelle année et les feux d’artifice traditionnels ont été interdits dans les lieux publics.

Un piéton traverse une place vide à Francfort mercredi matin, alors que l’Allemagne entre dans son verrouillage le plus difficile depuis les premières semaines de la pandémie

Un centre commercial presque désert à Berlin tôt aujourd’hui le premier jour du « verrouillage dur » d’un mois destiné à enfin maîtriser la deuxième vague

Les magasins ferment également pour la première fois depuis le printemps, seuls les magasins essentiels tels que les supermarchés étant autorisés à rester ouverts.

Merkel, généralement prudente, a lancé la semaine dernière un appel inhabituellement passionné aux Allemands pour qu’ils maintiennent leur discipline pendant la période de Noël.

«Si nous avons trop de contacts avant Noël et que ce sera le dernier Noël avec les grands-parents, alors nous aurions vraiment échoué», a-t-elle déclaré.

Alors que Merkel reste largement populaire, la réponse à la pandémie longtemps admirée de l’Allemagne fait l’objet d’un examen plus attentif alors que le nombre de morts continue d’augmenter.

De nombreux pays européens ont vu leurs taux d’infection chuter après avoir imposé de nouvelles mesures en octobre et novembre, mais l’Allemagne n’a pas encore connu de baisse significative.

Après s’être stabilisées pendant quelques semaines, les infections ont recommencé à augmenter début décembre et la semaine dernière a enregistré un record de plus de 160 000 cas.

Certaines régions d’Allemagne, en particulier dans l’ex-Est, qui avaient échappé relativement légèrement à la première vague de la pandémie, voient maintenant une propagation massive de Covid-19.

Le nombre de morts, qui ne dépassait qu’une fois les 300 par jour au printemps, est maintenant de près de 500 en moyenne.

La Pariser Platz, la place devant la porte de Brandebourg à Berlin, était déserte tôt ce matin alors que le verrouillage commençait

Et si le système de santé allemand a généralement bien géré la crise, le nombre de patients en soins intensifs atteint désormais un record historique de 4735.

Le ministre de l’Économie de Merkel, Peter Altmaier, et le premier ministre bavarois Markus Soeder ont tous deux qualifié la situation virale de « incontrôlable » en Allemagne.

Soeder, considérée comme un candidat potentiel au poste de Merkel lorsqu’elle quittera ses fonctions l’année prochaine, a averti cette semaine que l’Allemagne pourrait devenir «l’enfant à problèmes» de l’Europe.

La seule lueur d’espoir pour l’Allemagne était une prédiction du ministre de la Santé Jens Spahn selon laquelle les vaccinations pourraient encore commencer avant Noël.

Spahn a déclaré à la télévision allemande que des injections avec le vaccin Pfizer / BioNtech pourraient commencer dans les deux à quatre jours suivant l’approbation par l’Agence européenne des médicaments.

Le jab a déjà été approuvé en Grande-Bretagne, mais Spahn a exprimé son impatience à l’égard des régulateurs de l’UE ces derniers jours, recevant enfin l’assurance que l’EMA finalisera le processus d’approbation d’ici le 23 décembre.

L’Allemagne a mis en place quelque 440 centres de vaccination, compte 10 000 médecins et personnel médical prêts et est prête à commencer immédiatement des vaccinations de masse, dit Spahn.

« Notre objectif est une approbation avant Noël », a déclaré Spahn. «Nous voulons continuer à vacciner cette année.