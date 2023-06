L’Allemagne en chute libre à un an de l’Euro 2024: huée après la défaite de la Colombie, la pression monte sur l’entraîneur Hansi Flick | Nouvelles du football

L’entraîneur allemand Hansi Flick avait commencé son mandat en 2021 avec une série de huit victoires et une promesse aux fans de remettre les quadruples champions du monde sur la bonne voie.

Mais la défaite 2-0 à domicile de mardi contre la Colombie lors d’un match amical est leur dernier revers moins d’un an avant d’accueillir l’Euro 2024.

La tête de Luis Diaz à la 54e minute et le penalty tardif de Juan Cuadrado offraient aux visiteurs leur première victoire sur les Allemands, hués à la fin.

« Évidemment, je suis très déçu que nous n’ayons pas pu appliquer ce que nous avions prévu de faire », a déclaré Flick, qui subit une pression croissante depuis l’élimination précoce de la Coupe du monde.

« Il y a des choses que nous voulions essayer mais elles se sont retournées contre nous. »

Image:

L’Allemagne a subi une défaite 2-0 à domicile contre la Colombie





L’Allemagne, qui a moins d’un an pour constituer une équipe aguerrie pour le tournoi continental, a eu besoin de deux buts tardifs pour faire match nul 3-3 avec l’Ukraine la semaine dernière avant la défaite 1-0 de vendredi contre la Pologne.

Ils ont livré une performance encore pire contre la Colombie à Gelsenkirchen, les joueurs de Flick manquant d’urgence dans leur jeu et de coup de poing à l’avant.

« Qu’est-ce que je peux dire? Les arguments ne sont pas de notre côté pour le moment. Nous devons l’analyser, tirer nos leçons », a ajouté Flick après trois matchs sans victoire.

« C’est un cycle que nous devons briser. En septembre, nous devons apporter une performance différente. Nous verrons une équipe différente et ensuite les résultats commenceront à arriver.

« Nous sommes convaincus que nous avons une bonne équipe et de bons joueurs. »

Image:

C’est le dernier revers de l’Allemagne moins d’un an avant d’accueillir l’Euro 2024





Les quadruples champions du monde n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matches depuis leur sortie choc de la phase de groupes de la Coupe du monde en décembre. Ils n’ont également remporté que trois de leurs 11 derniers matchs.

« Est-ce qu’il est la bonne personne pour le poste ? » ont demandé mercredi plusieurs médias allemands dans leurs sondages en ligne.

« Un an avant l’Euro, il semble que l’entraîneur et son équipe aient perdu toute orientation », a écrit le magazine de football Kicker dans un commentaire.

Image:

Les joueurs polonais célèbrent leur victoire contre l’Allemagne





Le milieu de terrain Leon Goretzka a déclaré : « [The situation] est dramatique. Nous devons le dire clairement. C’est difficile à expliquer.

« Tout manque, dans l’ensemble, c’est beaucoup trop peu. Cela ressemble à la fin de la saison que nous avons eue au Bayern – tout va contre nous en ce moment. Nous continuerons. Nous devons nous battre pour nous en sortir – s’en plaindre n’aide plus maintenant. »

Lorsque Flick a pris le relais il y a deux ans, l’Allemagne venait de subir une élimination en huitièmes de finale à l’Euro en 2021 après sa première sortie en première étape de la Coupe du monde en plus de 80 ans en 2018.

Image:

Il y a une incertitude en club pour l’attaquant Kai Havertz





Flick semblait être l’homme idéal pour le poste après sa course de six trophées avec le Bayern Munich en 2020 et ses années de travail avec son prédécesseur allemand Joachim Low en tant qu’entraîneur adjoint qui a été couronné par le triomphe de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Mais maintenant, il est dos au mur malgré ses assurances que l’équipe sera complètement différente lors de sa prochaine série d’internationaux en septembre.

« Nous verrons une équipe différente », a promis Flick. « Nous allons stabiliser l’équipe et nous allons la peaufiner.

« Nous sommes positifs pour septembre car nous sommes convaincus que nous avons une bonne équipe et de bons joueurs. »

L’Allemagne reçoit le Japon le 9 septembre avant de recevoir la France trois jours plus tard. Ils se rendent ensuite en Amérique du Nord pour affronter les États-Unis le 14 octobre.

Image:

Les quadruples champions du monde n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matches





Flick a dit à Manuel Neuer et Thomas Muller de s’attendre à une convocation pour les matchs de septembre. Les deux capitaines ont jeté leur dévolu sur l’Euro de l’année prochaine.

Les supporters allemands, cependant, manquent rapidement de patience, n’ayant vu aucun signe clair de reprise ces derniers mois.

« L’annonce de Flick selon laquelle les choses » seront différentes en septembre « ne ressemble plus qu’à un slogan pour remonter le moral », a déclaré Kicker.

Image:

L’Allemagne a gagné une fois depuis la Coupe du monde 2022





Les Colombiens semblaient beaucoup plus affamés en attaque, forçant le gardien allemand Marc Andre ter Stegen à effectuer une série de bons arrêts en première mi-temps, tandis que l’Allemand Malick Thiaw, 21 ans, était impressionnant en défense.

Les hôtes avaient plus de 65% de possession de balle mais n’ont pas réussi un seul tir au but pendant toute la première période, luttant souvent pour jouer le ballon hors de leur moitié de terrain.

Le compte à rebours d’un an pour les euros a commencé, tout comme le compte à rebours pour que Flick commence à livrer en septembre.

Image:

Flick reste convaincu que l’Allemagne a une bonne équipe





BILD a cependant critiqué l’entraîneur-chef, en titrant: « Il pense qu’il sait mieux. Totalement déroutant ce qui se passe dans la tête de Flick! »

Un sondage supplémentaire exécuté mercredi a demandé: « Flick est-il le bon homme pour être en charge de l’Euro 2024? » Au moment d’écrire ces lignes, il n’a que 10 % des voix. Jurgen Klopp est le favori des lecteurs, avec 48 %.

Die Mannschaft n’ont remporté que quatre des 16 derniers matchs et n’ont gardé que deux cages inviolées – contre Oman et le Pérou.

Flick a été critiqué pour avoir trop expérimenté dans la récente série de mauvaise forme, mais BILD affirme qu’il ne voit pas la gravité de la situation.

Image:

Flick a été critiqué pour avoir trop expérimenté





Son refus de s’éloigner de l’utilisation d’un arrière trois malgré le bricolage constant du personnel et l’absence d’un n ° 9 sont au premier rang de ces critiques.

« Si l’entraîneur ne prend pas les matchs au sérieux, les fans devraient au moins avoir une entrée gratuite », est une ligne de leur rapport sur la débâcle colombienne.

Flick a déclaré avec défi: « Mon idée du football est exactement la bonne pour cette équipe! »

Emre Can a ajouté après le match à Gelsenkirchen : « Nous ne devrions pas interroger l’entraîneur. »

Le directeur technique de la DFB, Rudi Voller, a déclaré de manière inquiétante : « Il y en avait, nous ne les reverrons plus en septembre. »

Mais est-ce aussi valable pour l’entraîneur ?

Analyse : Voller doit agir maintenant sur Flick

Image:

Rudi Voller a promis d’examiner qui sera appelé





Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne :

« Abîme au lieu d’un esprit d’optimisme. Sifflets au lieu d’acclamations. L’équipe nationale allemande a touché le fond. L’équipe manque de qualité et Hansi Flick expérimente avec le pays ce qui ne réussit pas.

« Ça ne peut pas continuer comme ça, maintenant le directeur technique Rudi Voller doit agir.

« Il n’y a pas de discussion de coaching, a souligné le directeur sportif à trois reprises s’adressant aux médias depuis dimanche. Après la dernière en date, ce blanchiment doit être terminé. Voller doit agir maintenant. »

« Comme toujours, la vérité est sur le terrain : trois tournois ratés d’affilée, trois défaites lors des quatre derniers matches amicaux. Pas un sentiment d’accomplissement au cours des deux dernières semaines. De plus, des décisions personnelles discutables contre la Colombie. Par exemple, commencer Robin Gosens, mais seulement remettre son faiseur de différence Niclas Fullkrug sur le banc.

Image:

Julian Nagelsmann est disponible après avoir refusé les Spurs





« Même les joueurs nationaux critiquent l’équipe qui manque de système et de visage. Le directeur du tournoi, Philipp Lahm, est même d’accord avec les critiques du public dans une interview à Sky, donc tout le monde à la DFB doit allumer la lumière.

« Malheureusement, Flick a raté sa chance de se racheter.

« Tout a été fait mardi soir à Schalke pour créer enfin l’esprit d’optimisme exigé par Flick pour le Championnat d’Europe à domicile, qui commence dans un an. Au lieu de cela, l’équipe DFB a été sifflée par ses propres supporters après le match. Un spectateur même brandissait une pancarte. Il était écrit : « Flick out. »

« S’il ne peut pas montrer à la DFB une issue à 100% à la misère, alors les chemins doivent se séparer immédiatement ou Flick doit démissionner.

« Julian Nagelsmann est disponible. »