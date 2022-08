L’Allemagne en avance sur son approvisionnement en gaz nat

Les gouvernements européens se bousculent pour remplir le stockage souterrain avec des approvisionnements en gaz afin de fournir aux ménages suffisamment de carburant pour garder les maisons au chaud pendant l’hiver. Alliance de l’image | Alliance de l’image | Getty Images

Les installations de stockage de gaz naturel en Allemagne ont dépassé un niveau de remplissage de plus de 75 % ce mois-ci, deux semaines avant la date prévue, alors que la plus grande économie d’Europe se démène pour se préparer à l’hiver à venir. Les dernières données compilées par le groupe industriel Gas Infrastructure Europe spectacles Les installations de stockage de gaz en Allemagne sont remplies à un peu plus de 77 %. Le gouvernement du chancelier Olaf Scholz avait initialement prévu que les niveaux de stockage de gaz atteignent 75 % d’ici le 1er septembre. Les prochains objectifs mandatés par le gouvernement fédéral sont de 85 % d’ici le 1er octobre et de 95 % d’ici le 1er novembre. Les gouvernements européens se précipitent pour remplir les installations de stockage souterraines de gaz naturel afin d’avoir suffisamment de carburant pour garder les maisons au chaud pendant les mois à venir. La Russie a considérablement réduit ses approvisionnements en gaz naturel vers l’Europe ces dernières semaines, les flux via le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne fonctionnant actuellement à seulement 20 % du volume convenu. Moscou blâme les équipements défectueux et retardés. L’Allemagne, cependant, considère la réduction de l’offre comme une manœuvre politique destinée à semer l’incertitude européenne et à faire grimper les prix de l’énergie au milieu de l’assaut du Kremlin contre l’Ukraine.

Même si l’Allemagne passe l’hiver, le problème pourrait survenir au printemps de l’année prochaine, donc l’incertitude est là et les entreprises sont inquiètes. Marcel Fratzcher Président de DIF

“L’Allemagne a développé un modèle économique qui reposait en grande partie sur la dépendance au gaz russe bon marché et donc aussi sur une dépendance à l’égard d’un président qui ne respecte pas le droit international [and] à qui la démocratie libérale et ses valeurs sont déclarées ennemis”, a déclaré le ministre de l’Economie Robert Habeck lors d’une conférence de presse lundi, selon une traduction. “Ce modèle a échoué, et il ne revient pas.” Ses commentaires sont intervenus alors que l’opérateur du marché du gaz allemand, Trading Hub Europe, a annoncé que les ménages du pays devraient payer près de 500 euros (507,3 $) de plus par an pour le gaz. La nouvelle taxe est conçue pour aider les services publics à couvrir le coût de remplacement des approvisionnements russes, bien que le gouvernement allemand ait été appelé à fournir un allégement supplémentaire au public. “Toutes les mesures, et cela est incontesté, ont un prix”, a déclaré Habeck. “Toutes les mesures ont des conséquences et certaines d’entre elles sont aussi des impositions, mais elles nous rendent moins sensibles au chantage et nous permettent de décider de notre approvisionnement énergétique indépendamment de la Russie.”

“L’incertitude est un poison”

La course de l’Europe pour économiser suffisamment d’essence pour traverser les mois les plus froids intervient à un moment où les prix montent en flèche. La flambée des coûts de l’énergie fait grimper les factures des ménages, pousse l’inflation à son plus haut niveau depuis des décennies et comprime le pouvoir d’achat des gens. L’Allemagne, jusqu’à récemment, achetait plus de la moitié de son gaz à la Russie. Et le gouvernement se bat maintenant pour consolider l’approvisionnement en gaz d’hiver, craignant que Moscou ne ferme bientôt complètement les robinets.

“Je pense qu’il y a de bonnes chances que l’Allemagne atteigne 90% de capacité de stockage d’ici le début de l’hiver, mais ce n’est toujours pas suffisant pour vraiment éviter une pénurie de gaz”, a déclaré Marcel Fratzscher, président de l’Institut allemand de recherche économique (DIW). ), a déclaré mardi à “Squawk Box Europe” de CNBC. “Même si l’Allemagne passe l’hiver, le problème pourrait survenir au printemps de l’année prochaine, donc l’incertitude est là et les entreprises sont inquiètes”, a déclaré Fratzscher. “L’incertitude est un poison pour l’économie. Les entreprises investissent moins, les consommateurs consomment moins – et le résultat est donc que nous assistons à un ralentissement massif de l’économie allemande”, a-t-il ajouté.

“Le stockage de gaz ne suffit pas”

Des analystes ont déclaré à CNBC que l’Allemagne avait pu rapidement remplir ses stocks de gaz ces dernières semaines en raison d’un certain nombre de facteurs. Il s’agit notamment d’une forte offre en provenance de Norvège et d’autres pays européens, d’une demande en baisse dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, d’entreprises passant du gaz à d’autres types de combustibles et du gouvernement fournissant plus de 15 milliards d’euros de lignes de crédit pour reconstituer les installations de stockage. “Si vous dépensez beaucoup d’argent, il est relativement simple de remplir le stockage bien sûr”, a déclaré à CNBC par téléphone Andreas Schroeder, responsable de l’analyse énergétique chez ICIS, un service de renseignement sur les produits de base. Si le gouvernement allemand “veut voir cela comme un succès, alors très bien. Nous verrons”, a déclaré Schroeder. “Mais l’Allemagne ne s’en sort toujours pas mieux que d’autres pays, comme la France ou l’Italie. Ils ont davantage rempli leur stockage sans payer les énormes subventions.” L’une des raisons pour lesquelles l’Allemagne s’est retrouvée avec un “désavantage stratégique” par rapport aux autres grandes économies européennes, a déclaré Schroeder, est que le stockage de gaz allemand appartenait auparavant en partie à des installations contrôlées par Gazprom.

L’installation de stockage de gaz naturel de Rehden en Allemagne est considérée comme cruciale pour la sécurité énergétique du pays. Alliance de l’image | Alliance de l’image | Getty Images

Ce fut par exemple le cas de l’énorme installation de stockage de Rehden en Allemagne, un site critique pour la sécurité énergétique du pays. “Dans d’autres pays, [such as] La France et l’Italie, vous n’aviez pas ce problème au départ”, a déclaré Schroeder, ajoutant qu’il reste sceptique quant à la capacité de l’Allemagne à atteindre l’objectif “assez ambitieux” de niveau de stockage de 95% d’ici novembre. “Le stockage de gaz ne suffit pas. Vous avez également besoin de réductions de la demande”, a déclaré Schroeder. L’Union européenne convenu le mois dernier réduire l’utilisation du gaz naturel pour compenser la perspective de nouvelles réductions de l’approvisionnement russe. Le projet de loi est conçu pour réduire la demande de gaz de 15% d’août à mars avec des mesures volontaires. Cependant, des coupes obligatoires seraient déclenchées pour le bloc des 27 nations s’il n’y avait pas suffisamment d’économies.

Qu’en est-il des autres pays de l’UE ?