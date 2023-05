L’Allemagne emprisonne un homme pour avoir soutenu la Russie

Un ressortissant allemand a été condamné à trois ans de prison pour avoir exprimé en ligne son soutien à la partie russe dans le conflit ukrainien

Un tribunal de Hambourg a condamné un homme local à trois ans derrière les barreaux, le déclarant coupable d’avoir justifié « L’agression russe » contre l’Ukraine et possession d’une arme illégale.

L’accusé de 32 ans, identifié uniquement sous le nom de Marcel J., dirigeait une chaîne pro-russe Telegram, dont le logo et le nom sont basés sur le parti ultranationaliste russe non enregistré Drugaya Rossiya (Autre Russie), a rapporté Die Welt, citant l’acte d’accusation.

Outre le partage « idées nationales-bolcheviques pro-russes », l’accusé a ouvertement qualifié l’Ukraine de « État terroriste » et utilisait le symbole «Z» – communément associé à l’opération militaire spéciale de Moscou dans le pays – qui avait été partiellement interdit en Allemagne. Par ailleurs, Marcel J. a été trouvé en possession d’un couteau illégalement gros, réputé être une arme blanche.

Son coaccusé, identifié uniquement comme un autre homme de 35 ans, a été accusé de complicité mais n’a été condamné qu’à six mois de prison. Un porte-parole du tribunal a expliqué que la longue peine de Marcel J. était en grande partie due à son casier judiciaire antérieur et, en particulier, à une récente condamnation pour avoir agressé un journaliste lors d’un événement public fin 2021.

L’homme a été reconnu coupable de l’agression en avril par un tribunal de Berlin et condamné à deux ans et quatre mois de prison. Désormais, les deux condamnations seront cumulées, et le juge Marcel obtiendra la peine totale pour chacune d’entre elles, comme l’exige la loi allemande.