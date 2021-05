L’Allemagne embauche Hansi Flick, vainqueur du triplé du Bayern Munich en tant que manager

L’Allemagne a confirmé la nomination de Hansi Flick en tant que nouveau manager sur un contrat jusqu’en 2024. Flick, 56 ans, prend les commandes après avoir quitté le Bayern Munich à la fin de la saison 2020-21. Son contrat débute après le prochain Championnat d’Europe et le voit remplacer le sortant Joachim Low.

– Bundesliga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

« Je suis très heureux de pouvoir travailler en tant qu’entraîneur national à partir de l’automne », a déclaré Flick.

« La saison vient de se terminer et mes deux années au Bayern Munich. L’esprit d’équipe et l’attitude des joueurs étaient exceptionnels, et j’emporterai beaucoup de choses avec moi qui continueront à façonner mon travail. J’ai vraiment hâte de le faire. [the Germany job] parce que je peux voir la grande qualité des joueurs, en particulier les jeunes joueurs en Allemagne.

« C’est pourquoi nous avons toutes les raisons d’aborder les tournois à venir avec optimisme, par exemple le Championnat d’Europe à domicile en 2024. De plus, je sais par ma meilleure expérience qu’avec Oliver Bierhoff, j’ai un partenaire fort et digne de confiance à mes côtés et aussi avec l’équipe derrière l’équipe, afin que nous puissions commencer sans une longue accumulation.

« Je suis également impatient de contribuer mes idées et mes idées au-delà de l’équipe nationale à l’académie et aux autres équipes nationales. L’important maintenant n’est pas ce qui se passera en septembre – je vous parlerai en détail en août – mais le prochain Championnat d’Europe, pour lequel je souhaite à l’équipe le plus grand succès possible. «

Flick mènera l’Allemagne à la Coupe du monde 2022 du Qatar et arrive après un sort chargé de trophées au Bayern. Après avoir pris les commandes au milieu de la saison 2019-2020, il a mené les Bavarois à une série de trophées – remportant la Bundesliga, la DFB Pokal, la Ligue des champions, la Super Coupe de l’UEFA, la Supercoupe de la DFL et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Il quitte le Bayern après les avoir guidés vers la Bundesliga 2021, leur neuvième titre allemand consécutif.

Il n’est devenu que le deuxième homme après Pep Guardiola à Barcelone en 2009 à remporter les six trophées disponibles en un an.

Le contrat de Flick au Bayern devait expirer en 2023, mais il a annoncé en avril qu’il prévoyait de quitter le club à la fin de la saison. Le Bayern a initialement déclaré son souhait pour Flick de voir son contrat, mais a ensuite accepté sa démission et s’est tourné vers Julian Nagelsmann comme son successeur.

La nomination voit Flick revenir en équipe nationale allemande, où il était assistant sous Low de 2006 à 2014. La carrière de joueur de Flick l’a vu jouer pour le Bayern et le FC Cologne, avant de devenir entraîneur et d’avoir des sorts avec Hoffenheim et le FC Salzburg avant de prendre la relève. le rôle de directeur adjoint avec l’Allemagne.

Pendant son temps avec l’équipe nationale, l’Allemagne a atteint la finale de l’Euro 2008 et a remporté la Coupe du monde 2014. Ils ont également été demi-finalistes à la Coupe du monde 2010 et à l’Euro 2012. Il a ensuite occupé le poste de directeur sportif à la FA allemande avant de rejoindre le Bayern en 2019 en tant qu’assistant de Nico Kovac.

Après un mauvais début de saison 2019-20, Kovac a été limogé et Flick a été placé en charge intérimaire. Et après une remarquable invaincu, Flick a obtenu un contrat permanent en avril 2020, jusqu’en 2023. Mais avec la détérioration de la relation de Flick avec le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic, il a annoncé son départ.

Flick était sur le radar de Barcelone, selon des sources ESPN, mais les géants de la Liga ont appris qu’il s’était déjà engagé en Allemagne.

Il remplace Low, qui travaille en Allemagne depuis 2004. Low a passé les deux premières années en tant qu’assistant sous Jurgen Klinsmann avant de prendre le poste de direction en 2006.

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l’académie de la DFB, a déclaré: « Je suis très fier que nous ayons réussi à recruter Hansi Flick pour le poste d’entraîneur national. Il était depuis le début en haut de ma liste de souhaits. J’ai connu et j’apprécie les qualités humaines et professionnelles de Hansi depuis nos nombreuses années de succès avec l’équipe nationale. «

Le point culminant du règne de Low est survenu en 2014, lorsque l’Allemagne a remporté la Coupe du monde, et il espère terminer son mandat sur un autre sommet, n’ayant pas réussi à sortir de la phase de groupes lors de la dernière Coupe du monde en 2018.