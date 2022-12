L’Allemagne éliminée de la Coupe du monde au Qatar après avoir échoué à se qualifier du groupe E | Nouvelles du monde

L’Allemagne a été éliminée de la Coupe du monde, avec une victoire contre le Costa Rica pas suffisante pour leur assurer une place dans les 16 derniers.

L’équipe de Hansi Flick est revenue par derrière pour battre le Costa Rica lors de son dernier match de groupe 4-2.

Lors d’une soirée palpitante au Qatar, le Japon a battu l’Espagne 2-1 dans l’autre match de groupe, ce qui signifie que le parcours de l’Allemagne en Coupe du monde était terminé.

Cela signifie que le Japon est en tête du groupe E et que l’Espagne est deuxième, le Costa Rica ne se qualifiant pas non plus.