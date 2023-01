L’Allemagne écrase la France 5-1 pour accéder aux quarts de finale

L’Allemagne s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha Hockey en battant la France, numéro 121 mondial, 5-1 lors d’un match Crossover Stage au stade Kalinga ici lundi.

L’Allemagne, qui avait terminé deuxième derrière la Belgique dans la poule B à la différence de buts après que les deux équipes aient terminé avec sept points sur deux victoires et un match nul, a marqué juste avant la fin du premier quart-temps, puis a ajouté trois buts en deuxième période alors qu’elle menait. 4-0 à la mi-temps. Les deux premiers buts sont sortis de deux pièges défensifs défectueux des Français.

Après un troisième quart-temps sans but, l’Allemagne a marqué un but de plus avant d’absorber une forte pression de la France au cours de laquelle elle a obtenu sept coins de réparation et a également marqué un but de consolation.

Marco Miltkau (14e min), Niklas Wellen (18e min), Mats Grambusch (23e min), Moritz Trompertz (24e) et Gonzalo Pellliat (59e min) ont marqué pour l’Allemagne dans le match tandis que François Goyat a marqué le seul but de consolation pour la France à la 57e minute.

L’Allemagne affrontera désormais son rival européen, l’Angleterre, lors des huitièmes de finale.

L’Allemagne a réalisé une brillante première mi-temps en contrôlant le jeu, en attaquant en nombre et en défendant superbement pour submerger la France.

Alors que la France entre dans les Crossovers après avoir tenu l’Argentine 5-5 lors de son dernier match de championnat et menée par le toujours dangereux Victor Charlet, le meilleur buteur avec six buts, l’Allemagne devait être sur ses gardes et ne laisser aucune opportunité aux Français et ils fait exactement cela.

Ils ont obtenu des coins de pénalité dans les deux premières minutes mais n’ont pas pu convertir les deux occasions. La France a bien répondu et obtenu un PC à la 6e minute mais la défense allemande les a déjoués. Cependant, un carton vert à Xavier Gaspard à la 14e minute a ouvert la porte à l’Allemagne et le n°4 mondial a marqué via un panier de Mitkau.

Les Allemands se sont imposés au deuxième quart et malgré le carton vert de Timur Oruz à la 16e minute, ils ont marqué leur deuxième but grâce à l’expérimenté Wellen. Ils ont obtenu deux coins de pénalité en succession rapide mais n’ont pas pu marquer. Cependant, le skipper Mats Grambusch a fait 3-0 pour eux avec un panier.

Mats Grambusch aurait pu marquer son deuxième but en moins d’une minute alors qu’il propulsait un puissant coup de traînée, mais Trompertz déviait le ballon au-dessus de la jambe du gardien de but avec une déviation rapide alors que l’Allemagne menait 4-0 à la mi-temps.

L’Allemagne a obtenu trois coins de pénalité au troisième quart, mais n’a pas réussi. L’équipe de l’entraîneur Andre Henning semble avoir relâché le pied, ce qui a permis aux Français de se glisser dans le match.

La France a pris le dessus dans le quatrième et dernier quart-temps en lançant des vagues d’attaques sur le but allemand, créant une pression énorme. Mais avec le défenseur Teo Hinrichs, Tom Grambusch et le gardien Alexander Stadler semblaient imbattables alors qu’ils déjouaient les attaques françaises.

Ils ont réduit l’écart à la 57e minute lorsque Goyet a converti un coin de pénalité pour porter le score à 4-1. Ils auraient pu marquer quelques buts de plus au cours de cette période, mais pour un excellent travail de la défense allemande.

Le remplaçant Gonzalo Pelliat a transformé un corner de pénalité à la 59e minute pour restaurer l’avantage de quatre buts de l’Allemagne et s’assurer une place en quart de finale.

