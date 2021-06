L’Allemagne écarte les détenteurs du Portugal pour ressusciter les espoirs

L’Allemagne a remis sa campagne Euro 2020 sur les rails – et a ouvert grand le Groupe F – avec une défaite 4-2 contre le Portugal à Munich samedi. Le match nul 1-1 de la France contre la Hongrie plus tôt à Budapest et la victoire de l’Allemagne signifient qu’il y a tout à jouer pour les derniers matches de groupe de mercredi lorsque les Allemands accueilleront la Hongrie et les Français affronteront le Portugal, tenant du titre. « Dans l’ensemble, c’était une excellente performance : une bonne attitude et un bon moral », a déclaré le sélectionneur allemand Joachim Loew. « Nous avons gagné à juste titre par ce montant et nous avons créé de nombreuses occasions. »

Après que Cristiano Ronaldo ait marqué son 107e but international, lui laissant deux buts de moins que le record de tous les temps d’Ali Daei, pour donner au Portugal une avance rapide, les Allemands sont revenus avec quatre buts sans riposte.

La pression allemande a forcé Ruben Dias et Raphael Guerreiro à marquer contre son camp pour donner l’avantage aux hôtes 2-1 à la mi-temps.

Un but de Kai Havertz a souligné la domination de l’Allemagne avant que l’arrière gauche Robin Gosens n’ait couronné son match d’homme du match en se classant quatrième pour l’Allemagne pour ajouter à ses deux passes décisives.

Le Portugal a riposté lorsque Diogo Jota a tapé dans la reprise de volée de Ronaldo pour porter le score à 4-2 à 23 minutes de la fin.

L’Allemagne a poursuivi sa domination sur le Portugal, qu’elle a battu cinq fois de suite en finale de Coupe du monde ou de Championnat d’Europe depuis l’Euro 2000.

« L’Allemagne était la meilleure équipe et j’assume la responsabilité de cette (défaite), mais c’est à nous de décider si nous progressons maintenant et comment nous réagirons », a déclaré le sélectionneur portugais Fernando Santos.

L’Allemagne a créé une énorme quantité d’occasions par rapport à la défaite 1-0 de mardi contre la France, tandis que le Portugal n’a pas eu le sang-froid de sa victoire 3-0 sur la Hongrie le même jour.

Le match a commencé à un rythme effréné dans des conditions étouffantes dans la capitale bavaroise.

Les Allemands ont vu un but refusé après cinq minutes lorsque VAR a repéré que Serge Gnabry était hors-jeu alors que Gosens frappait une volée spectaculaire.

Cependant, la défense bâclée de l’Allemagne a permis au Portugal de prendre l’avantage.

Avec seulement Gosens et Havertz en défense dans un corner allemand, Bernardo Silva a lancé une contre-attaque, puis a choisi Jota dans la surface avec une passe de classe mondiale.

L’attaquant de Liverpool a affronté Ronaldo, qui a sprinté dans la surface pour passer le ballon devant le capitaine allemand Manuel Neuer à moins de 15 minutes de la fin.

C’était le premier but de Ronaldo contre l’Allemagne pour porter son record à 12 buts lors de cinq finales du Championnat d’Europe.

Cependant, deux buts contre son camp en quatre minutes ont changé la donne.

L’Allemagne a égalisé lorsqu’une autre volée de Gosens a été lancée vers le filet par Havertz, Dias obtenant la touche finale alors que le ballon passait devant Rui Patricio à la 35e minute.

Le deuxième but a rapidement suivi lorsque Guerreiro a transformé le centre de Kimmich dans son propre filet tout en essayant d’empêcher le ballon d’atteindre les attaquants allemands qui se précipitaient.

Gosens a causé des problèmes au Portugal tout l’après-midi sur le flanc gauche.

Son centre bas a été tapé par Havertz six minutes après la pause.

Le joueur de l’Atalanta a ensuite couronné un superbe affichage en propulsant une tête à bout portant du centre de Kimmich à l’heure.

Les fans allemands ont chanté leur approbation, avec « Oh, wie ist das schoen » (oh, est-ce que c’est beau) résonnant autour de l’Allianz Arena.

Gosens a été remplacé peu de temps après avec son nom scandé.

Le Portugal a retiré un but lorsque le coup franc de Guerreiro a été repris par Ronaldo et retourné par Jota.

L’Allemagne a failli marquer un cinquième but en fin de match lorsque le remplaçant de Havertz, Leon Goretzka, a tiré après une nouvelle attaque en flèche des hôtes.

C’est la première fois que le Portugal encaisse quatre buts depuis sa défaite 4-0 contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014.

