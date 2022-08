L’Allemagne doit suivre la défaite de l’Euro 2022 avec une concentration nationale soutenue et un investissement pour le football féminin

L’intérêt pour le football féminin en Allemagne est en baisse – selon l’Association allemande de football (DFB) – le nombre d’équipes féminines a (environ) diminué de moitié depuis 2010, le nombre de spectateurs dans la Frauen-Bundesliga n’augmente pas et même pour le l’équipe nationale féminine, la fréquentation est en chute libre depuis des années. Les données sont utilement présentées dans une brochure de la DFB dans laquelle le manque de visibilité et de femmes aux postes de pouvoir au sein de la fédération sont également notés. La brochure (“Frauen im Fussball Fast Forward“) présente un plan quinquennal pour augmenter le nombre de femmes dans le sport, des joueuses aux entraîneures en passant par les arbitres, et jusqu’à celles qui font partie de la direction de la fédération.

Alors que nous avons vu d’autres organes directeurs instituer un modèle à temps plein pour les niveaux supérieurs de leurs ligues respectives – la FA anglaise avec la Super League féminine, la FA italienne (FIGC) avec la Serie A et la FA espagnole (RFEF) avec la Liga Ellas – la nature de 50 + 1 signifie que la DFB ne peut pas simplement dire à tous les clubs de Frauen-Bundesliga qu’ils doivent être à plein temps. En effet, la fédération ne peut pas faire grand-chose au-delà des incitations et des investissements.

Lors d’un entretien avec ESPN après la finale, le directeur des équipes nationales à la DFB, Joti Chatzialexiou, a insisté sur la nécessité pour les clubs de vouloir améliorer leurs programmes féminins. “C’est plus à propos des clubs, ils doivent le faire par cœur et non en disant que tu dois le faire. C’est quelque chose que mon grand-père m’a toujours dit : si tu fais quelque chose par cœur, tu le feras parfaitement, c’est pourquoi nous ne peut pas aller dans les clubs pour leur dire qu’ils doivent le faire. Nous devons trouver des solutions ensemble.”

On ne sait pas si Opa Chatzialexiou était ou non une fan de football féminin, mais pour ceux qui font partie du monde du football féminin, beaucoup trop de clubs ont été contraints de diriger une équipe féminine avec des joueuses recevant le strict minimum de leurs propriétaires désintéressés ou abusés. Et ce n’est jamais la recette du succès.

La défaite de l’Allemagne pourrait aider la nation à se rallier au sport féminin, d’autant plus qu’elle est depuis longtemps l’une des meilleures équipes du monde, ce qui ne peut se produire sans une ligue nationale solide. Allemagne malheur 220801

Avant la finale de dimanche, l’entraîneur Martina Voss-Tecklenburg a insisté sur la nécessité d’un impact durable du tournoi, quel que soit le résultat. Au réveil lundi, le simple fait que l’Allemagne ait perdu 2-1 contre l’Angleterre à Wembley ne devrait rien changer à sa pétition pour “Plus d’égalité des talents, de meilleurs stades… plus de spectateurs et de meilleurs horaires de coup d’envoi”.

Dans l’état actuel des choses, les jeux sont sporadiquement disponibles en dehors de l’Allemagne via un service d’abonnement, ata football, et ceux en Allemagne peuvent en regarder certains sur Magenta Sport – qui nécessite un compte T-Mobile allemand – tandis que d’autres sont sélectionnés pour être diffusés. La nécessité d’un meilleur accord de diffusion qui gifle presque le public avec la ligue à domicile est claire.

jouer 2:00 Steffi Jones et Danielle Slaton décomposent les facteurs clés qui ont séparé l’Angleterre de l’Allemagne dans leur victoire au titre européen.

Après l’Euro et le retour de l’Allemagne dans une finale de tournoi majeur pour la première fois en six ans, il devrait au moins y avoir un regain d’intérêt pour l’équipe nationale, avec sa demi-finale contre la France attirant une audience télévisée de plus de 12 millions : une part de marché de 47 %. Au dire de tous, la couverture de l’équipe en Allemagne a bien baissé, et peut-être que la défaite en finale les aidera à nouveau à les faire aimer du public allemand.

Lundi matin, les journaux de toute l’Allemagne étaient éclaboussé de gros titres de la “honte du handball” et de l’Angleterre tirant un coup rapide à Wembley, le récit fermement établi par les médias. L’incident s’est produit alors que le match était toujours à 0-0 en première mi-temps, lorsque l’effort de Marina Hegering sur un corner a frappé le bras levé de Leah Williamson. Le contact a été examiné par le VAR (Video Assistant Referee), mais n’a pas été considéré comme une infraction suffisante pour convoquer l’arbitre, Kateryna Monzul, à l’écran sur la ligne de touche.

Le manque de révision a été soulevé par Voss-Tecklenburg lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur demandant des réponses sur le manque de communication et de clarté, expliquant qu’elle voudrait la même chose si les rôles avaient été inversés. L’incident et les citations de l’entraîneur et de ses joueuses – tous fortement interrogés dans la zone mixte après le match – ont été repris par les médias du monde entier pour raconter l’histoire de la fureur allemande et du vol anglais.

C’est tout à fait la chose d’inspirer les foules à investir leur intérêt, notamment lorsqu’il est associé au football largement rentable que l’équipe a pédalé cet été.

Mais bien sûr, les ligues masculines sont de retour – avec un calendrier ajusté pour la prochaine Coupe du monde d’hiver au Qatar – et garder l’équipe féminine fraîche dans l’esprit du public sera la prochaine tâche, avec la Bundesliga masculine (coup de pied off le 5 août) une distraction naturelle. Pire encore, les deux prochains matches au programme pour l’Allemagne sont des déplacements en Turquie et en Bulgarie en septembre, avec la prochaine opportunité pour eux de jouer à domicile pas avant la première semaine d’octobre.

À ce stade, les souvenirs du jeu défensif intelligent de l’Allemagne et des attaques ciblées de l’Euro s’estomperont dans l’esprit des fans occasionnels.

Bien que la DFB ne soit peut-être pas en mesure d’atteindre ses nobles objectifs pour 2027, cet été rappellera que l’équipe nationale féminine allemande qui a huit couronnes européennes, deux titres de Coupe du monde et l’or olympique de 2016 n’a fait que s’endormir pour le passé. quelques années. Maintenant, ils sont de nouveau réveillés et prêts à reprendre le chemin de la victoire. Après tout, nous ne sommes qu’à 353 jours du début de la Coupe du monde féminine 2023.