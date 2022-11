L’Allemagne doit se débarrasser de la défaite méritée contre le Japon à la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Il y a un film de Richard Pryor des années 1980 intitulé “The Toy”, dans lequel le personnage de Jackie Gleason prononce un discours à son fils sur la différence entre “vérité” et “réalité”. Quatre décennies plus tard, le patron allemand Hansi Flick voudra peut-être faire la même chose.

La “vérité” de leur défaite 2-1 aux mains du Japon est qu’ils ont dominé la possession (74% contre 26%), inscrit plus de 2,4 buts attendus (plus un penalty transformé), forcé quelques superbes arrêts du gardien japonais Shuichi Gonda, a frappé les boiseries deux fois et si leur finition avait été meilleure, ils auraient été libres à domicile avant le retour en force du Japon en seconde période.

La “réalité” est assez différente. Malgré toute la domination de la première mi-temps, l’Allemagne n’a pris les devants que parce que Gonda leur a offert un penalty. Tous ces tirs – l’Allemagne en a eu 26, le Japon 11 – qui s’ajoutent à des buts attendus voyants ? Eh bien, 10 d’entre eux venaient de l’extérieur de la zone, ce qui est plutôt sous-optimal. Ils ont été défaits par l’athlétisme, l’endurance, la puissance et la confiance en soi du Japon, exactement ces qualités qui, historiquement, étaient le secret du succès de l’Allemagne.

Et il y a plus de réalité. Les attaquants centraux allemands, Kai Havertz et Thomas Muller, ont réussi une seule tentative au but entre eux (et même celle-là n’était pas cadrée). Flick n’avait aucune réponse pour les remplacements et le changement de tactique du patron japonais Hajime Moriyasu en seconde période; en conséquence, il s’agit de la deuxième Coupe du monde consécutive dans laquelle l’Allemagne perd son match d’ouverture.

Ensuite, il y a la réalité la plus dure de toutes. La prochaine étape pour l’Allemagne est l’Espagne, qui a écrasé le Costa Rica 7-0. Si l’Allemagne perd des points lors du match de dimanche, elle ne contrôle plus son propre destin et pourrait sortir de sa deuxième Coupe du monde consécutive en phase de groupes. C’est une perspective aussi impensable que l’Oktoberfest avec de la bière sans alcool et du Tofu Bratwurst.

Le défi pour Flick est de comprendre ce qui n’a pas fonctionné contre le Japon. Il savait que sa ligne de front consistait en des chevilles carrées dans des trous ronds, mais il sentait – peut-être à juste titre – qu’il devait mettre ses meilleurs gars là-bas. Le résultat était un puzzle où toutes les pièces ne s’emboîtaient pas.

Le récit autour de l’Allemagne en ce moment pourrait être celui de la malchance et des occasions manquées, mais le Japon les a dépassés et a pleinement mérité la victoire. Le défi est maintenant de savoir comment ils rebondissent, alors que l’Espagne les attend ensuite. Lionel Hahn/Getty Images

Havertz à l’avant-centre reflète la façon dont il joue avec son club, Chelsea. Bien qu’il soit un joueur extrêmement doué qui souffre plus qu’il ne le devrait dans des espaces restreints (et le Japon a rempli la surface de réparation), Havertz semble encore apprendre la position. C’est ainsi qu’il se retrouve avec des jeux où sa contribution est presque impalpable, comme celui-ci.

La version de Thomas Muller, âgée de 33 ans, alignée derrière lui, n’a fait que bloquer l’espace – l’espace que son coéquipier, le jeune et électrique Jamal Musiala, aurait pu utiliser. C’est probablement pourquoi la jeune star du Bayern a fini par explorer le flanc droit et s’est mise à la place de Serge Gnabry. Avec beaucoup de temps et de travail, vous pouvez probablement faire en sorte que ces quatre premiers s’emboîtent de manière logique, en capitalisant sur la richesse de la créativité fournie par Ilkay Gundogan et Joshua Kimmich au milieu de terrain. Flick n’a pas ce luxe; il lui reste encore deux matchs pour bien faire les choses et se qualifier pour les huitièmes de finale.

Cependant, Flick n’a probablement pas beaucoup d’autres options non plus, car le Plan B du banc, en plus d’être qualitativement inférieur (à part, peut-être, Jonas Hofmann) est tout simplement si différent de ses partants. Regardez les gars qu’il a amenés contre le Costa Rica : Youssoufa Moukoko, qui a eu 18 ans le jour où le tournoi a commencé, Mario Gotze, dont la carrière est au point mort depuis qu’il a marqué le but qui a donné à l’Allemagne la Coupe du monde 2014, et Niclas Fullkrug, 29 ans, qui remportait seulement sa deuxième sélection. On est bien loin de l’époque où l’Allemagne avait fait ses preuves en tant qu’avant-centre comme Miroslav Klose ou Mario Gomez.

Le défi est de savoir comment surmonter l’inévitable tempête médiatique qui accompagne la perte de trois de vos quatre derniers matchs de Coupe du monde et comment arrêter ce mastodonte espagnol.

S’il y a un côté positif, c’est que l’Espagne ne ressemblera en rien au Japon. Leur jeu de possession se prête à être contré par le pressing et la transition – pain et beurre allemands qu’ils n’ont pas pu utiliser contre le bloc bas de Moriyasu. Si cela se transforme en une bataille au milieu de terrain, Gundogan et Kimmich peuvent certainement se défendre contre les milieux de terrain espagnols. Et si cela se résume au physique et aux coups de pied arrêtés, eh bien, l’Allemagne a également l’avantage là-bas.

Flick peut donc se consoler en sachant qu’il n’y a pas de dommages permanents aux espoirs de l’Allemagne en Coupe du monde, juste quelques ego gravement meurtris. Au moins jusqu’à dimanche où ils affronteront l’Espagne. Ensuite, nous découvrirons à quel point la réalité mord.