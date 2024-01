Après sept semaines de guerre entre Israël et le Hamas, de durs efforts diplomatiques ont abouti à un cessez-le-feu temporaire entré en vigueur le 24 novembre, permettant libérer de certains otages de Gaza et de certains prisonniers palestiniens des prisons israéliennes, ainsi qu’un augmenter en aide humanitaire à Gaza. Les combats ont repris le 1er décembre, les deux camps se rejetant mutuellement la responsabilité de la reprise des hostilités, et n’ont pas cessé depuis. Le gouvernement israélien a clairement indiqué que ses forces poursuivraient la campagne à Gaza et qu’un cessez-le-feu plus durable suscitait peu d’intérêt, tandis que le Hamas a rejeté plusieurs options de cessez-le-feu temporaires et permanents.

Le cessez-le-feu de sept jours prouve cependant que la diplomatie peut être efficace. Cela n’a été possible qu’après des négociations difficiles entre Israël et le Hamas et une médiation du Qatar, avec le soutien des États-Unis. Depuis le cessez-le-feu, Washington a commencé à exprimer publiquement qu’il s’attend à une plus grande précision, c’est-à-dire à moins de victimes civiles, des bombardements du gouvernement israélien sur le sud de la bande de Gaza, ce qui offre une opportunité aux autres pays de communiquer des attentes similaires – et d’aller plus loin. . Israël n’a pas répondu à ces préoccupations, les rejetant plutôt largement. Un plus grand nombre de pays devraient appeler publiquement à un cessez-le-feu et commencer à œuvrer en faveur d’une solution plus durable au conflit.

L’Allemagne a ici un rôle particulier à jouer. Depuis la Seconde Guerre mondiale et les horreurs de l’Holocauste, la social-démocratie allemande défend traditionnellement à la fois le droit d’Israël à l’existence et le droit des Palestiniens à l’autodétermination. Le Parti social-démocrate (SPD) de centre-gauche — l’un des deux principaux partis allemands et l’actuel parti dirigeant du gouvernement fédéral — a toujours placé une solution politique au conflit du Moyen-Orient au cœur de sa politique internationale : la paix au Moyen-Orient. L’Est était le but. C’est pourquoi le SPD s’est prononcé à la fois contre la violence terroriste et contre l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de Gaza et a appelé au respect du droit international des deux côtés du conflit.

Une approche sociale-démocrate allemande

Plus que 23 000 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes jusqu’à présent, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza ; les femmes et les enfants se réconcilient 70 pour cent du bilan des morts. Entre-temps, la majorité de la bande de Gaza est devenue invivable. Quelques 85 pour cent de la population de Gaza, soit environ 1,9 million de personnes, a été déplacée à l’intérieur du pays depuis le début du conflit, et 70 pour cent des maisons à Gaza ont été endommagées ou détruites. Les conditions dans la bande de Gaza sont inhumaines et brutales : une récente Rapport de l’ONU a classé l’ensemble de la population de la bande comme en situation d’insécurité alimentaire aiguë, avec moitié de la population menacée de famine. Aux États-Unis, le volonté à accepter La mort et les souffrances des civils à Gaza constituent des dommages collatéraux dans la guerre contre le Hamas. diminutionà la fois politiquement et socialement. Il y a discussion politique ouverte sur l’imposition de conditionnalités au soutien financier et militaire massif du gouvernement américain à Israël.

La social-démocratie allemande a réussi à concilier les intérêts profondément divergents des deux parties au conflit dans une politique de paix cohérente pour le Moyen-Orient.

Le SPD a toujours adopté une approche à deux volets, visant à prendre en compte les intérêts nationaux fondamentaux de l’Allemagne dans la région à deux niveaux : l’établissement de relations responsables avec Israël et le maintien de relations durables avec les États arabes, en évitant toute partisanerie unilatérale. Cette politique est particulièrement associée au politicien Hans-Jürgen Wischnewski.

Dans les années 1970, l’Allemagne de l’Ouest, aux côtés d’Israël, était directement menacée par le terrorisme palestinien ; Prendre en compte Attaque meurtrière contre l’équipe olympique israélienne aux Jeux de Munich en 1972 ou au détournement d’un avion de ligne allemand en 1977. Néanmoins, les dirigeants sociaux-démocrates se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de l’OLP, qualifiée d’organisation terroriste, comme force politique afin de faciliter les négociations et une solution pacifique au conflit. Symboliquement, le Chancelier Willy Brandt a délibérément invité l’OLP à rejoindre l’Internationale Socialiste à la fin des années 1970, et rencontré avec Yasser Arafat, le leader de l’OLP, à Vienne en juillet 1979. La réunion a été historiquement significatif pour la reconnaissance internationale de l’OLP, l’Allemagne et l’Autriche acceptant de maintenir le contact avec l’OLP après cette réunion. La social-démocratie allemande a réussi à concilier les intérêts profondément divergents des deux parties au conflit dans une politique de paix cohérente pour le Moyen-Orient, fondée sur le droit à l’autodétermination des deux peuples – Israéliens et Palestiniens.

Renouveler un engagement

Le SPD actuel devrait revenir à une politique axée sur une solution politique au conflit du Moyen-Orient. La social-démocratie est synonyme de responsabilité politique et de solidarité avec l’État d’Israël. Cela dit, il convient de noter que la déclaration selon laquelle la sécurité d’Israël est la «raison d’état de la République fédérale d’Allemagne» est une formulation qui, historiquement, ne représente pas une position sociale-démocrate mais plutôt une position adoptée par Angela Merkel. En 2007, dans un discours à l’ONU, Merkel a déclaré pour la première fois que la sécurité d’Israël était la priorité de l’Allemagne. raison d’être – un positionnement qu’elle a répété lors d’un discours à la Knesset en 2008. Ce positionnement complique, plutôt que favorise, une solution politique. L’Allemagne ne peut pas garantir la sécurité d’Israël – et Israël ne souhaite pas non plus cette garantie de l’Allemagne. Avec cette position, l’Allemagne s’enfonce dans le conflit et ne peut donc pas faire partie de la solution. Cette position risque en fin de compte de saper à la fois le rôle du droit international dans son ensemble et la propre crédibilité de l’Allemagne, qui sont toutes deux des intérêts clés pour l’Allemagne.

L’Allemagne a besoin d’un engagement renouvelé en faveur de l’idée selon laquelle la sécurité ne peut être assurée à long terme que par un équilibre politique tenant compte des intérêts légitimes du peuple palestinien. Si une solution à deux États restait irréalisable à long terme, cela aurait de graves conséquences, non seulement pour les Palestiniens mais aussi pour l’avenir d’Israël en tant qu’État juif et démocratique.

En tant que parti européen, nous devons également prôner une approche coordonnée du conflit au Moyen-Orient avec d’autres partenaires européens.

Par solidarité avec le peuple juif, mais aussi par intérêt national, l’Allemagne devrait participer activement à une solution politique au conflit. La crédibilité de l’Allemagne en tant qu’acteur actif de politique étrangère dans un monde multipolaire repose sur son plaidoyer crédible en faveur de la paix, de la liberté et de la justice pour les Israéliens et les Palestiniens. Le SPD devrait le défendre.

Concrètement, le SPD, en tant que parti au pouvoir en Allemagne, devrait exiger le retour à un cessez-le-feu humanitaire, dans le but ultime d’un cessez-le-feu permanent et d’une cessation des hostilités, critiquer les violations du droit international et les actions disproportionnées de l’armée israélienne. , faire campagne pour l’arrêt de la politique de colonisation agressive d’Israël en Cisjordanie et garantir que l’aide allemande à la formation de structures étatiques palestiniennes en Cisjordanie soit soutenue et que la société civile israélienne critique soit également soutenue. En tant que parti européen, nous devons également prôner une approche coordonnée du conflit au Moyen-Orient avec d’autres partenaires européens. Jusqu’à présent, l’UE a été inefficace en raison de divisions internes ; L’Allemagne devrait prendre l’initiative de faire de l’UE un acteur pertinent dans la résolution du conflit en utilisant son influence politique et financière au sein du bloc. L’Allemagne, et en particulier Olaf Scholz, ne devrait pas se cacher derrière l’administration américaine, mais devrait définir sa propre position dans le conflit, reflétant ses propres intérêts, et pousser les États-Unis à utiliser leur influence politique et militaire pour mettre fin aux hostilités.

Cet article a été initialement publié dans Police étrangère.