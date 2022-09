L’Allemagne doit expliquer son commentaire sur le “changement de frontière”, selon un responsable polonais

Une clarification de la chancelière permettrait d’éviter “les pires associations”, selon le chef de la Sûreté nationale polonaise

La récente suggestion de la chancelière allemande selon laquelle “quelqu’un” pourrait vouloir revoir la frontière actuelle avec la Pologne a suscité des inquiétudes à Varsovie, le chef de la sécurité nationale Pawel Soloch exigeant une “explication profonde” d’Olaf Scholz.

S’adressant à la chaîne TVP Info lundi, Soloch a averti que ne pas le faire pourrait éroder la confiance entre les deux pays et évoquer “les pires associations.”



Lors d’une apparition aux M100 Media Awards à Potsdam jeudi, Scholz a déclaré que les demandes de réparations de la Seconde Guerre mondiale pourraient conduire à “quelqu’un” reconsidérer les accords frontaliers passés entre les deux nations.

«Je voudrais dire à quel point les accords négociés par Willy Brandt sont importants pour que la frontière entre l’Allemagne et la Pologne soit clairement et pour toujours établie après des centaines d’années d’histoire. Et je ne voudrais pas que certaines personnes fouillent dans les livres d’histoire pour introduire des changements révisionnistes aux frontières », dit Scholz.



La Pologne, qui a récemment demandé plus d’un billion de dollars de réparations à Berlin, a déclaré que les propos de la chancelière étaient pour le moins «gênant” et demandé des éclaircissements.

“Bien sûr, il y a la question des réparations en arrière-plan, cette coïncidence n’est pas fortuite. Mais le laisser sans une tentative d’explication du côté allemand peut évoquer les pires associations », dit Soloch.

La semaine dernière, la chambre basse du parlement polonais a voté en faveur de l’émission d’une demande officielle de 1,3 billion de dollars de réparations à l’Allemagne pour les dommages subis pendant l’occupation nazie. Jaroslaw Kaczynski, chef du parti au pouvoir en Pologne, Droit et justice, qui a présenté la proposition en premier lieu, a déclaré que les dommages estimés sont toujours sur la table. “conservateur” côté et que le prix pourrait encore augmenter.

Pendant ce temps, Berlin a insisté pour que Varsovie renonce à ses droits à réparation dans deux accords distincts signés en 1953 et 1990. La Pologne prétend avoir signé ces documents sous la contrainte de l’Union soviétique.