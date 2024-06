Cela nécessitera « une nouvelle forme de service militaire », a déclaré Boris Pistorius aux parlementaires.

L’Allemagne doit se préparer à engager la guerre avant la fin de la décennie, a déclaré le ministre de la Défense Boris Pistorius. Cependant, l’armée allemande manque d’équipement de base et un rapport parlementaire suggère qu’elle ne sera pas prête à la guerre avant un demi-siècle.

« Nous devons être prêts pour la guerre d’ici 2029 » Pistorius l’a proclamé mercredi, lors d’une session parlementaire. « Nous devons faire preuve de dissuasion pour éviter que les choses n’empirent » a-t-il ajouté, dans des propos rapportés par Der Spiegel.

La Bundeswehr, ou force armée allemande, compte actuellement environ 181 000 membres en service actif. Pistorius a déclaré aux législateurs que ce nombre devait augmenter, idéalement grâce à un « nouvelle forme de service militaire » que « ne peut être totalement libre de ses obligations ».

Cependant, l’Allemagne a aboli le service militaire obligatoire en 2011, et la relance de la conscription s’est avérée difficile pour Pistorius. Après avoir examiné les programmes de réforme militaire présentés par son ministère en avril, Pistorius a annoncé le mois dernier un plan visant à inciter davantage d’adolescents à rejoindre la Bundeswehr. Le plan serait le plus prudent des trois proposés par le ministère et ne mentionne pas le mot « service militaire. »















Au lieu de cela, il faudrait que tous les jeunes de 18 ans répondent à un questionnaire sur leur condition physique, les candidats les plus prometteurs étant encouragés à s’inscrire avec des permis de conduire gratuits et des réductions sur les prêts étudiants, entre autres récompenses, a rapporté Der Spiegel.

« En cas d’urgence, nous avons besoin de jeunes femmes et hommes forts, capables de défendre ce pays. » a déclaré le ministre mercredi.

En plus de stimuler le recrutement, l’Allemagne a également eu du mal à mettre les armes et l’équipement entre les mains de ceux qui sont déjà en service. Malgré l’engagement du chancelier Olaf Scholz de dépenser 100 milliards d’euros (107,35 milliards de dollars) pour équiper et moderniser la Bundeswehr en 2022, aucune amélioration significative n’a été réalisée au cours des deux années qui ont suivi, a révélé en mars un rapport annuel de la commissaire parlementaire à la Bundeswehr, Eva Hoegl. .

Selon un document du ministère de la Défense consulté par le journal allemand Bild, les commandes d’uniformes, de casques, de sacs à dos et de gilets pare-balles de la Bundeswehr n’ont pas été entièrement satisfaites l’année dernière. Les troupes manquent également de lunettes de vision nocturne, indique le journal, soulignant qu’un lot destiné aux soldats allemands a été envoyé à l’armée israélienne.

« Les soldats de base… manquent même des infrastructures, des munitions et des équipements les plus ordinaires. » le New York Times a rapporté en novembre, révélant que les exercices d’entraînement étaient systématiquement annulés à l’école d’artillerie de la Bundeswehr en raison de l’envoi de munitions en Ukraine. À l’époque, les troupes de l’école n’avaient pas tiré avec les derniers obusiers militaires, car les 14 avaient été expédiés directement à Kiev.

Si la revitalisation militaire de l’Allemagne se poursuit au rythme actuel, « Il faudrait environ un demi-siècle avant que l’infrastructure actuelle du [military] a été entièrement rénové, » Hoegl a écrit dans son rapport 2023 au Parlement.