Kiev n’est pas obligée de limiter le conflit à son propre territoire, déclare le gouvernement de Berlin

Alors que les États-Unis se sont éloignés de l’attaque de drones ukrainiens sur deux bases aériennes à des centaines de kilomètres à l’intérieur de la Russie, le porte-parole du gouvernement allemand a déclaré mercredi que Kiev n’avait pas à limiter son effort de guerre au territoire ukrainien.

“L’Ukraine a le droit à la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies”, Steffen Hebestreit a déclaré aux journalistes, lorsqu’on lui a demandé de commenter les informations faisant état d’explosions sur les aérodromes russes. “L’Ukraine n’est pas obligée de limiter ses efforts de défense à son propre territoire.”

Deux bases de bombardiers stratégiques dans les régions de Riazan et de Saratov ont été attaquées par des drones lundi matin, selon le ministère russe de la Défense. Trois militaires ont été tués et plusieurs autres blessés, tandis que deux avions ont subi des dommages mineurs. L’attaque n’a pas perturbé la frappe prévue contre la logistique militaire ukrainienne plus tard dans la journée.

L’attaque est survenue le même jour que des révélations selon lesquelles les États-Unis avaient modifié les lance-roquettes HIMARS afin que l’Ukraine ne puisse pas les utiliser pour des missiles à plus longue portée, prétendument parce que la Maison Blanche voulait éviter une escalade avec le Kremlin.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré aux journalistes mardi que Washington avait “n’a ni encouragé ni permis aux Ukrainiens de frapper à l’intérieur de la Russie”, mais leur a plutôt fourni “l’équipement dont ils ont besoin pour se défendre.”

Moscou a averti à plusieurs reprises les États-Unis et l’OTAN que la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine risquait de traverser la Russie “lignes rouges,” et les impliquer directement dans le conflit. Washington et ses alliés insistent sur le fait qu’ils ne sont pas partie prenante aux hostilités, mais continuent d’armer Kiev.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est engagé à investir beaucoup plus dans son armée, afin que Berlin puisse devenir “le garant de la sécurité européenne que nos alliés attendent de nous, un bâtisseur de ponts au sein de l’Union européenne.” Cependant, les médias allemands ont noté qu’il faudra jusqu’en 2026 pour atteindre l’objectif mandaté par l’OTAN de dépenser 2 % du PIB pour les forces armées.