BERLIN – Le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel a déclaré qu’il s’attend à ce que les vaccinations contre les coronavirus commencent en Allemagne «dans les tout premiers jours» de la nouvelle année. Le médecin qualifié dit qu’il est prêt à aider lui-même à vacciner les gens.

Les autorités de l’Union européenne devraient prendre une décision d’ici le 29 décembre sur l’approbation du premier vaccin à utiliser. L’Allemagne prépare des centres de vaccination spéciaux. La nouvelle intervient alors que la Grande-Bretagne se prépare à commencer la vaccination contre les coronavirus mardi.

Le chef de cabinet de Merkel, Helge Braun, a déclaré dimanche au journal Bild qu’il dirait aux autorités médicales qu’il était prêt à aider. Il a déclaré: «cela ne fonctionnera pas à toutes les heures du jour ou de la nuit en tant que chef de cabinet, mais le week-end, je suis prêt à participer.» Il a dit que Merkel et lui se feront vacciner «quand ce sera notre tour».

Les chiffres des infections en Allemagne se sont plus ou moins stabilisés à un niveau élevé depuis un arrêt partiel commencé le 2 novembre, mais n’ont pas diminué. Lundi, le centre national de contrôle des maladies a signalé 12 332 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, contre 11 168 il y a une semaine, et 147 nouveaux décès.

Les restrictions telles que la fermeture de restaurants, bars, installations sportives et de loisirs doivent durer au moins jusqu’au 10 janvier et certaines régions prennent ou envisagent des mesures plus strictes. Braun a déclaré que des restrictions plus strictes étaient nécessaires «au moins dans les points chauds».

HONG KONG – Hong Kong prévoit d’installer des distributeurs automatiques de kits de test de coronavirus dans 10 stations de métro de la ville au milieu d’une nouvelle augmentation des cas.

Un communiqué de presse du gouvernement a annoncé lundi qu’environ 10 000 paquets de prélèvement d’échantillons seraient fournis aux machines chaque jour.

La persistance du virus dans la ville de 7,5 millions d’habitants a suscité un éventail croissant de mesures de contrôle, de dépistage et de dépistage des cas.

Le communiqué de presse indique que 95 autres cas de virus ont été enregistrés dimanche, ce qui porte le total de la ville à 6898, avec 112 décès. Au cours des deux dernières semaines, 1 242 cas ont été ajoutés, pour la plupart locaux, ce qui a incité les autorités à resserrer les restrictions, notamment en interdisant la plupart des rassemblements sociaux à deux personnes seulement. La flambée des cas a également conduit à la suspension des plans d’ouverture d’une «bulle de voyage» avec Singapour, soulignant l’impact de l’épidémie sur l’économie de la ville.

Qualifiant la situation épidémique de «grave», le Centre de protection de la santé du gouvernement a appelé le public à «éviter de sortir, d’avoir des contacts sociaux et de manger au restaurant», et a vivement exhorté les gens à éviter tout déplacement non essentiel en dehors de la ville.

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud a signalé 615 nouveaux cas de coronavirus, son 30e jour consécutif de sauts quotidiens à trois chiffres, alors que les craintes grandissent, la propagation du virus devient incontrôlable dans la grande région de la capitale.

Le pays a ajouté plus de 5 300 à sa charge de travail au cours des 10 derniers jours. La plupart des transmissions ont été détectées dans la région métropolitaine de Séoul où les agents de santé luttent pour endiguer les transmissions liées à divers endroits, y compris des restaurants, des écoles, des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée.

On craint que les capacités hospitalières ne soient dépassées en quelques semaines si le pays ne parvient pas à ralentir la résurgence virale, en particulier dans la région de la capitale densément peuplée, où vit la moitié des 51 millions d’habitants du pays.

«La région de la capitale est désormais une zone de guerre contre le COVID-19», a déclaré le ministre de la Santé Park Neung-hoo lors d’une réunion sur le virus, plaidant pour la vigilance des citoyens. Il a déclaré que le pays devra peut-être encore accroître la distance sociale pour empêcher la résurgence virale dans la capitale «d’exploser en une épidémie majeure à l’échelle nationale et d’effondrer le système de santé».

Alors que le gouvernement du président Moon Jae-in était impatient de vanter les gains antérieurs du pays contre le virus, il est critiqué selon lequel il a joué en agissant rapidement pour alléger les restrictions de distanciation sociale.

Les autorités ont rétabli certaines restrictions dans la capitale au cours des dernières semaines alors que les infections montaient en flèche, fermant les boîtes de nuit, les salles de karaoké et les gymnases, réduisant les cours en personne et permettant aux restaurants de ne fournir que des livraisons et des plats à emporter après 21 heures.

ANCHORAGE, Alaska – Austin Quinn-Davison, le maire par intérim de la plus grande ville d’Alaska, s’isole chez lui après avoir été testé positif au COVID-19, a annoncé dimanche son bureau.

Elle a ressenti des symptômes de type rhume à partir du 29 novembre et elle a été isolée à la maison jusqu’au test du lendemain. Ce test et un autre test sont revenus négatifs. Cependant, le troisième test de Quinn-Davidson est revenu positif samedi.

L’homme de 41 ans présente des symptômes bénins, a déclaré le bureau. Son épouse, le Dr Stephanie Quinn-Davidson, a été testée négative et ne présente aucun symptôme, a déclaré le bureau du maire.

«Il est si important de rester à la maison et de passer un test si vous ne vous sentez pas bien», a déclaré Austin Quinn-Davidson. «Je suis reconnaissant que mes symptômes soient légers et reconnaissants pour les nombreux sites de test gratuits à Anchorage.

Quinn-Davidson est devenu le maire par intérim d’Anchorage le 23 octobre à la suite de la démission du maire Ethan Berkowitz. Elle est la première femme maire de la ville et la dixième maire depuis la création de la municipalité d’Anchorage en 1975.

LOS ANGELES – De nombreux Californiens se préparent à un nouvel ordre de rester à la maison qui interdit les restaurants, ferme les salons et limite la vente au détail dans le but de freiner la spirale des infections et des hospitalisations à coronavirus.

Les nouvelles règles qui entrent en vigueur avant minuit dans la vaste région du sud de la Californie, une grande partie de la baie de San Francisco et une grande partie de la vallée centrale interdisent également aux résidents de se rassembler avec des personnes ne faisant pas partie de leur foyer.

Les responsables de la santé publique affirment que les mesures sont essentielles alors que l’espace diminue dans les unités de soins intensifs du sud de la Californie et d’une grande partie de la vallée centrale au milieu d’une augmentation des infections à coronavirus

Certains responsables de l’application de la loi dans ces mêmes régions, cependant, ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’appliquer les règles et comptaient sur les résidents pour porter des masques et pratiquer la distanciation physique pour se protéger pendant la pandémie.

BEIJING – Les autorités ont achevé une troisième série de tests de coronavirus dans la ville frontalière du nord-est de Manzhouli, où trois nouveaux cas ont été signalés lundi.

Le gouvernement de la ville a déclaré que les tests sur 200 745 personnes se sont terminés samedi après deux séries précédentes le mois dernier. Aucun nouveau cas positif n’a été trouvé et les trois annoncés lundi faisaient partie des cas précédemment isolés comme cas suspects, ont indiqué les autorités. Les tests ont été accompagnés de restrictions de voyage et de mise en quarantaine des cas suspects et des contacts étroits des personnes infectées.

La Chine a signalé un total de 15 nouveaux cas lundi, 12 d’entre eux provenant de l’extérieur, portant le total du continent à 86 634 avec 4 634 décès. Les hôpitaux traitent actuellement 281 personnes pour le COVID-19 tandis que 231 personnes sont suivies isolément après avoir été testées positives pour le virus sans présenter de symptômes.

Le virus, quant à lui, continue de monter à Hong Kong, avec 95 autres cas signalés dimanche, portant le total de la ville chinoise semi-autonome à 6897 avec 112 décès. Les autorités ont renforcé les restrictions sur les 7,5 millions d’habitants de la ville, interdisant notamment la plupart des rassemblements sociaux à deux. La flambée des cas a également conduit à la suspension des plans d’ouverture d’une «bulle de voyage» avec Singapour, soulignant l’impact de l’épidémie sur l’économie de la ville.

LONDRES – Les expéditions du vaccin contre le coronavirus développé par le fabricant de médicaments américain Pfizer et l’Allemagne BioNTech ont été livrées dimanche au Royaume-Uni dans des conteneurs très froids, deux jours avant sa publication dans un programme de vaccination qui est étroitement surveillé dans le monde entier.

Environ 800 000 doses de vaccin devraient être en place pour le début du programme de vaccination mardi, un jour que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, aurait surnommé «V-Day», un clin d’œil aux triomphes de la Seconde Guerre mondiale.

«Savoir qu’ils sont ici et que nous sommes parmi les premiers au pays à recevoir le vaccin et donc les premiers au monde, est tout simplement incroyable», a déclaré Louise Coughlan, pharmacienne en chef conjointe chez Croydon Health Services NHS Trust, juste au sud de Londres.

La semaine dernière, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à autoriser le vaccin Pfizer-BioNtech pour une utilisation d’urgence. Dans les essais, le vaccin s’est avéré avoir une efficacité d’environ 95%.

Les vaccinations seront administrées à partir de mardi dans une cinquantaine de centres hospitaliers en Angleterre. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord commenceront également leurs déploiements de vaccination le même jour.