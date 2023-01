L’Allemagne devrait “suivre l’exemple du Royaume-Uni” et nous envoyer des chars, a déclaré le vice-Premier ministre ukrainien à Sky News | Nouvelles du monde

Parlez à suffisamment de délégués réunis ici dans la ville suisse de Davos et l’impression que vous obtenez est un sentiment palpable de soulagement.

Ils sont soulagés que le Forum économique mondial (WEF) se réunit enfin à nouveau – en personne.

Ils sont soulagés que l’économie mondiale semble s’être débarrassée d’une grande partie de l’impact de COVID et soulagé que la vie semble presque revenir à la normale.

Sauf, disons ceux du ukrainien délégation, c’est précisément la mauvaise leçon à tirer.

Ils soulignent qu’à mille lieues à peine des chalets et des hôtels où se réunissent les riches et les influents du monde, l’Europe mène sa plus grave guerre depuis 1945.

La ville suisse de Davos, où se réunit le Forum économique mondial



Ils soulignent que supposer que le monde revient à la normale est précisément la leçon que les Russes veulent que l’Occident prenne – que Vladimir Poutine mise sur le fait que l’Europe se lasse des sacrifices économiques qu’implique la guerre financière contre le Kremlin.

Ils soulignent qu’il y a rarement eu un autre moment où ils ont eu davantage besoin de l’aide de l’Occident.

Davos est un événement tellement énorme avec tant d’activités différentes, tant d’événements et de réunions distincts et une liste d’invités si diversifiée, qu’il y a rarement un seul récit pour chaque jour, sans parler de l’événement dans son ensemble.

Pourtant, cette première journée du WEF 2023 a été dominée, une fois de plus, par la guerre en Ukraine.

La toute première allocution des réunions est venue du La première dame ukrainienne, Olena Zelenska, qui a déclaré que les délégués à Davos n’en faisaient pas assez pour aider son pays.

La vice-première ministre du pays, Yulia Svyrydenko, a déclaré à Sky News que même si elle se félicitait de la récente décision du Royaume-Uni d’envoyer des chars dans le pays, elle espérait davantage d’aide d’autres pays.

Elle a déclaré: “Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires et envers le Royaume-Uni, qui font partie des pays qui nous fourniront des armes lourdes – des chars, tout ce dont nous avons besoin pour remporter la victoire au cours de cette année.”

La vice-première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko



Interrogée sur l’Allemagne, qui a tergiversé sur l’envoi de chars en Ukraine, elle a ajouté : “J’espère qu’ils prendront la bonne décision et nous fourniront des chars. Nous espérons qu’ils suivront votre exemple.”

Le conflit ukrainien n’est pas le seul point à l’ordre du jour du forum cette année, mais il domine, ainsi que ses implications économiques, y compris les flambées des prix de l’énergie qui ont alimenté une crise du coût de la vie dans une grande partie du monde, une grande partie des discussions en cette ville de montagne suisse où se rencontrent les riches et les influents du monde.

Cependant, selon un critique influent de Poutine, Bill Browder, le forum a conspiré pour rendre plus difficile pour les militants comme lui de faire entendre leur voix.

Il avait espéré passer une grande partie de la semaine à faire valoir que des milliards de livres d’argent russe gelé, détenus dans les banques centrales, y compris la Banque d’Angleterre, devraient être libérés et donnés à l’Ukraine pour aider sa défense et sa reconstruction.

Cependant, il a déclaré à Sky News que le forum avait tenté de lui facturer 250 000 $ pour être un délégué officiel cette année, ce qui signifie qu’il a dû travailler en marge de l’événement.

Bill Browder, critique influent de Poutine



“Vous pourriez acheter une petite maison en Amérique pour 250 000 dollars”, a-t-il déclaré.

“Je suis un militant des droits de l’homme. Ils voulaient me faire payer autant d’argent pour entrer dans leur salle de conférence. Qu’est-ce que cela dit à leur sujet ?

“Eh bien, il est dit qu’il s’agit d’une organisation qui maximise le profit total et que leur devise -” s’engager à améliorer l’état du monde “- est un non-sens complet.”