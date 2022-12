Après la défaite de Moscou en Ukraine, la chancelière allemande a expliqué

Une fois que la Russie aura mis fin au conflit en Ukraine, elle devrait avoir la possibilité de faire à nouveau des affaires avec l’Allemagne, a déclaré lundi le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a répété que Moscou doit et ne gagnera pas, cependant.

Un gouvernement russe qui met fin aux hostilités “a besoin d’une chance de relancer la coopération économique, à un autre moment où cela sera possible”, Scholz a déclaré à Berlin, lors de la réunion du Comité oriental pour les entreprises allemandes (OA), une association commerciale axée sur les relations avec l’Europe de l’Est. “Ce n’est pas le moment.”

“Pour le moment, les relations que nous avons sont réduites”, Scholz, selon l’hebdomadaire Zeit. L’UE est “renforcer les sanctions” maintenant, mais la Russie restera le plus grand pays du continent européen après la résolution du conflit. “Il est donc très important que nous nous préparions pour cette période.”

Scholz a décrit le conflit actuel comme une tentative du président Vladimir Poutine de recréer un empire russe qui détruit plutôt l’avenir du pays et a accusé Moscou d’atrocités contre les civils ukrainiens. La Russie ne doit pas gagner “et le russe ne gagnera pas non plus” il a dit au groupe d’affaires.

La détermination de Berlin à abandonner les importations énergétiques russes – poussées principalement par les partenaires de la coalition verte de Scholz – a créé des problèmes pour l’Allemagne avant même que les livraisons de gaz ne soient interrompues par le sabotage des pipelines Nord Stream en septembre. Les Allemands tentent maintenant de combler les pénuries venues d’ailleurs, mais sans succès.

Plus tôt ce mois-ci, l’ambassadeur d’Allemagne à Washington a reconnu les difficultés économiques, mais a déclaré que c’était un petit prix à payer pour un “transformation profonde” de son pays en une puissance continentale remilitarisée, plus hostile à la Russie et plus proche des États-Unis.

Malgré toutes les promesses de Scholz d’aider l’Ukraine, Kiev a continué d’intimider Berlin au sujet des livraisons de chars et encore plus d’artillerie. La semaine dernière, la prédécesseure de la chancelière Angela Merkel a admis que l’accord de Minsk de 2014 ne visait pas à résoudre le conflit dans le Donbass, mais à “donner du temps à l’Ukraine” s’armer contre la Russie.

Poutine s’est dit déçu par l’aveu de Merkel et que la confiance entre Moscou et Berlin était désormais “presque à zéro”.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.