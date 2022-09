L’Allemagne devrait payer 1,3 milliard de livres sterling de réparations de guerre à la Pologne, selon Jaroslaw Kaczynski | Nouvelles du monde

La Pologne a demandé près de 1,3 milliard de livres sterling de réparations à l’Allemagne pour l’invasion et l’occupation nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jaroslaw Kaczynski, le chef du parti au pouvoir du pays, a déclaré jeudi qu’il était Pologne“l’obligation” de demander une indemnisation.

M. Kaczynski, président du parti Droit et justice, s’est exprimé après la publication d’un rapport sur le coût de l’occupation nazie pour la Pologne.

“Nous avons non seulement préparé le rapport, mais nous avons également pris la décision quant aux prochaines étapes”, a-t-il déclaré.

Le rapport estime que les pertes causées par AllemagneL’occupation de la Pologne a coûté 6,2 billions de zyotys (1,3 milliard de livres sterling), soit plus qu’une estimation de 850 millions de dollars en 2019.

L’Allemagne, qui est le plus grand partenaire commercial de la Pologne, a précédemment déclaré que toutes les créances financières liées à la guerre avaient été réglées.

Le parti de M. Kaczynski a répété à plusieurs reprises des appels à des indemnisations depuis son arrivée au pouvoir en 2015, mais Varsovie n’a jamais officiellement exigé de réparations.

« La position du gouvernement allemand est inchangée : la question des réparations est close », a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères.

On estime que six millions de Polonais, dont trois millions de Juifs polonais, ont été tués pendant la guerre et Varsovie, la capitale, a été détruite après un soulèvement en 1944, où près de 200 000 civils sont morts.

En 1953, les dirigeants polonais alors communistes ont renoncé à toute demande de réparation sous la pression de l’Union soviétique, qui voulait libérer l’Allemagne de l’Est, un satellite soviétique, de toute responsabilité.