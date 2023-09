L’Allemagne devrait être la seule grande économie européenne à se contracter

Les données publiées début septembre ont montré activité manufacturière dans le le pays a chuté à son rythme le plus élevé depuis juin 2009, hors période de pandémie de Covid-19.

La plus grande économie d’Europe devrait enregistrer une baisse de 0,4 % de son activité économique cette année, soit 0,6 point de pourcentage de moins qu’une estimation faite en mai, selon la commission, qui a publié de nouvelles prévisions lundi. L’institution a également réduit ses prévisions de croissance pour l’Allemagne en 2024, de 1,4% à 1,1%.

« La situation de l’Allemagne aujourd’hui est fondamentalement différente des troubles de 1995-2004. Premièrement, l’Allemagne bénéficie d’un taux d’emploi record, d’une forte demande de main-d’œuvre et de la situation budgétaire la plus confortable de toutes les grandes économies avancées. Cela facilite grandement son adaptation aux chocs », a déclaré Holger Schmieding. , économiste en chef chez Berenberg, a déclaré dans une note en août.

Les dernières prévisions économiques font état d’un ralentissement généralisé dans la région. Les 27 économies de l’UE devraient désormais connaître une croissance moyenne de 0,8 % cette année. C’est en baisse par rapport à l’estimation de 1% faite en mai.

À l’approche de l’année prochaine, le tableau est également plus pessimiste que prévu. L’UE devrait connaître une croissance de 1,4%, au lieu de 1,7% estimé en mai.

« La faiblesse de la demande intérieure, en particulier de la consommation, montre que les prix à la consommation élevés et toujours en hausse pour la plupart des biens et services ont un impact plus lourd que prévu », a déclaré lundi la Commission européenne dans un communiqué.

Une inflation élevée reste l’un des principaux défis du bloc. Les dernières prévisions montrent que les prix à la consommation baisseront dans les mois à venir, mais ils resteront probablement supérieurs à l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne d’ici fin 2024.

L’inflation globale dans la zone euro, où 20 pays de l’UE partagent la même monnaie, est estimée à 5,6 % en 2023, puis à 2,9 % fin 2024.