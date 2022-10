L’Allemagne dévoile son plan sur la marijuana à des fins récréatives — RT World News

La substance sera vendue dans des magasins agréés et produite localement selon la proposition du ministère de la Santé

L’Allemagne a accepté de légaliser la possession et la fourniture de petites quantités de marijuana dans un “cadre sous licence et contrôlé par l’État», a révélé mercredi le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, lors d’une conférence de presse.

Selon le plan du cabinet fédéral, les entreprises agréées seront autorisées à produire du cannabis au niveau national, à vendre dans des magasins et des pharmacies agréés. Les adultes peuvent conserver entre 20 et 30 grammes de matériel végétal séché – et jusqu’à trois plantes réelles – pour leur propre approvisionnement.

Les jeunes adultes de moins de 21 ans ne seraient pas entièrement interdits d’acheter de la marijuana, mais pourraient être limités à des produits moins puissants, a suggéré le ministre de la Santé, notant que la politique existante en matière de drogue n’avait pas réussi à “assurer« la protection des jeunes.















“La tendance est dans la mauvaise direction et nous avons aussi un marché noir florissant, qui s’accompagne bien sûr de criminalité», a observé Lauterbach. L’objectif est que le marché légal et taxable sape le marché noir en proposant des prix compétitifs de force et de qualité comparables, ce dernier étant régulé par Berlin. Cependant, le gouvernement n’envisage pas de fixer lui-même les prix et n’a pas décidé si un “taxe sur le cannabis» en plus de la taxe de vente doit être appliquée.

La publicité pour le cannabis sera interdite, et les emballages devront être «neutre“, tandis que les magasins vendant la drogue doivent être situés loin des écoles et ne peuvent pas également vendre de l’alcool ou du tabac. Il est peu probable que la consommation de cannabis là où il est vendu soit autorisée, bien que Lauterbach ait déclaré que le gouvernement examinait toujours cette question.

Bien qu’il n’ait pas donné de calendrier pour savoir quand les Allemands pourront acheter du cannabis dans leur pharmacie locale, Lauterbach a estimé que la légalisation pourrait entrer en vigueur d’ici 2024. L’approbation de la commission exécutive de l’UE est nécessaire pour aller de l’avant, a-t-il reconnu.

Si on lui donne le feu vert, dit-il, l’exemple allemand “pourrait être un modèle pour l’Europe», remplaçant l’enchevêtrement existant de restrictions souvent contradictoires et appliquées de manière sélective. Lauterbach a souligné qu’il ne voulait pas que l’Allemagne suive l’exemple des Pays-Bas, où le marché légal n’est pas fortement réglementé. Le gouvernement va réexaminer le «effets sociaux» de la légalisation quatre ans après.

Quelque quatre millions d’Allemands ont déclaré avoir consommé du cannabis l’année dernière, a déclaré Lauterbach, dont un quart de ceux âgés de 18 à 24 ans l’ont essayé. Le cannabis médical est légal pour la vente et l’utilisation dans le pays depuis 2016.