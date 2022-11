L’Allemagne dévoile son effectif complet pour la Coupe du monde

L’entraîneur allemand Hansi Flick a nommé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Normalement un poids lourd du football international, les Allemands sont actuellement 11e au dernier classement par équipe de la FIFA. Néanmoins, les quadruples champions de la Coupe du monde ont nommé une équipe de stars pour le tournoi à venir.

Le capitaine Manuel Neuer fait sa quatrième apparition en Coupe du monde. Le gardien de but a déjà soulevé l’illustre trophée de l’Allemagne en 2014. Il a joué toutes les minutes possibles lors du triomphe cet été-là. Neuer a accumulé 113 apparitions seniors avec l’équipe nationale allemande.

Le gardien numéro un n’est pas de la partie parmi ceux qui viennent du Bayern Munich. Les coéquipiers Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Thomas Müller sont dans l’avion pour le Qatar. De plus, tous les six s’attendent à un temps significatif sur le terrain pour l’équipe de Flick.

Hummels met en avant les rebuffades allemandes

Cependant, les équipes talentueuses de la Coupe du monde comme l’Allemagne ont également des absents très notables. Mats Hummels du Borussia Dortmund et Jonathan Tah du Bayern Leverkusen manquent tous les deux le voyage au Qatar. Hummels était auparavant un pilier au milieu de la défense allemande. Tah, quant à lui, compte 16 sélections pour son pays.

Flick a omis Marco Reus et Timo Werner de l’équipe. Pourtant, ils ont des raisons différentes de Hummels et Tah. Les deux ont subi des blessures cette saison qui les maintiennent à l’écart tout au long de la compétition. Flick inclut probablement à la fois Reus et Werner s’ils sont en bonne santé.

L’une des plus grandes surprises a peut-être été l’inclusion de la starlette du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Bien que largement considéré comme l’un des meilleurs espoirs d’Europe, l’attaquant n’a que 17 ans.

L’Allemagne participera au groupe E de la Coupe du monde 2022 aux côtés du Japon, de l’Espagne et du Costa Rica.

Composition complète de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2022 :

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort).

Défenseurs : Matthias Ginter (Fribourg), Antonio Ruediger (Real Madrid), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Armel Bella Kotchap (Southampton), Christian Guenter (Fribourg).

Milieux de terrain : Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Muller (tous du Bayern Munich), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mario Goetze (Eintracht Francfort) .

Grévistes : Kai Havertz (Chelsea), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niklas Fuellkrug (Werder Brême), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

PHOTO : IMAGO / Avanti