L’Allemagne dévoile sa première stratégie de sécurité nationale et cible la Russie

BERLIN – La première stratégie de sécurité nationale de l’Allemagne, longtemps retardée, a été publiée mercredi décrivant la Russie comme sa menace actuelle la plus importante pour la paix et la sécurité en Europe, mais fournissant peu de mesures concrètes – ou de nouveaux financements – pour faire face aux défis émergents de la défense. Sous le slogan « robuste, résilient, durable », la stratégie expose les priorités de la politique étrangère et de la sécurité de l’Allemagne à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il couvre des sujets tels que la Chine et la sécurité de l’énergie et des matières premières, mais a déclaré qu’en raison des pressions sur les finances publiques, Berlin essaierait de mettre en œuvre sa stratégie « sans frais supplémentaires pour le budget fédéral global ».

« La stratégie de sécurité nationale, pour être clair, n’est pas un point final, mais un point de départ », a déclaré le chancelier Olaf Scholz lors d’une conférence de presse pour lancer le document.

L’Allemagne a annoncé un « Zeitenwende » ou un tournant dans sa stratégie de sécurité après l’invasion russe l’année dernière. Il a brisé le tabou de l’envoi d’armes à l’Ukraine et déclaré un nouveau fonds spécial de près de 110 milliards de dollars pour la défense, mais a toujours été critiqué pour ne pas s’être suffisamment adapté à la nouvelle réalité de la sécurité européenne.

La stratégie de sécurité tant attendue a semblé faire peu pour changer les attentes mercredi et a rencontré une réaction modérée à Berlin. Le document réitérait l’engagement de l’Allemagne dans le cadre de l’OTAN à consacrer 2% de son produit intérieur brut à la défense, mais qualifiait cela de « moyenne sur une période pluriannuelle ».

« La stratégie ne fournit pas vraiment le genre de vision nouvelle et claire pour ou de l’Allemagne que de nombreux partenaires espéraient et dont le pays a besoin », a déclaré Benjamin Tallis, chercheur principal au Conseil allemand des relations étrangères. « Cela signifie une politique réactive plutôt que proactive et un manque permanent de véritable réflexion stratégique. »

Initialement prévu avant l’invasion du président russe Vladimir Poutine l’année dernière, le document a été bloqué par des querelles internes entre le gouvernement de coalition tripartite allemand. Les projets d’un Conseil de sécurité nationale à l’américaine qui centraliserait la prise de décision ont été abandonnés en raison de désaccords sur sa place au sein du gouvernement.

Lors de la conférence de presse de mercredi, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a défendu cette décision en affirmant que le système actuel était le meilleur pour l’Allemagne étant donné qu’elle n’a pas de système politique présidentiel. Son parti s’était opposé à ce que plus de pouvoir soit confié à la chancellerie de Scholz.

Le plan décrit vise à équiper correctement l’armée, connue sous le nom de Bundeswehr, et à « renforcer les investissements dans la protection des infrastructures critiques, les cybercapacités, la diplomatie efficace, la protection civile, la stabilisation de nos partenaires et l’aide humanitaire et la coopération au développement dédiées ».

Mais sans financement supplémentaire, ils resteront des « aspirations », a déclaré Tallis.

Concernant la Chine, le journal a réitéré la vision de Berlin selon laquelle Pékin est « un partenaire, un concurrent et un rival systémique ».