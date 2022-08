L’Allemagne dévoile les restrictions imminentes de Covid

Les mandats de masque se poursuivront dans certains contextes, mais les États auront une marge de manœuvre pour imposer des restrictions plus strictes

Le gouvernement allemand a décrit ses restrictions Covid-19 pour les saisons d’automne et d’hiver à venir, y compris les exigences de masquage dans les hôpitaux et autres espaces publics, tout en autorisant les autorités locales à prendre des mesures plus strictes.

Annoncé mercredi par les ministères de la Santé et de la Justice, le projet de plan rend obligatoire le port du masque dans les établissements de santé tels que les hôpitaux et les maisons de retraite, ainsi que pour ceux qui effectuent de longs trajets en bus ou en train. À l’exception des personnes vaccinées, les visiteurs des hôpitaux et des établissements similaires devront également présenter un test de coronavirus négatif pour y avoir accès.

Des restrictions supplémentaires dépendront de la gravité des épidémies locales, les 16 États allemands étant autorisés à imposer une variété de “plus étendu” règlements. Celles-ci incluent des règles de masquage dans les transports en commun, des événements publics intérieurs et dans les écoles pour les élèves de cinquième année et plus, ainsi que des tests obligatoires dans certains lieux publics.

Lire la suite Les masques Covid-19 seront de retour, selon le ministre allemand

Si les responsables déterminent que la pandémie pose un “danger concret pour la fonctionnalité du système de santé”, ils peuvent imposer des mesures encore plus strictes, telles que des mandats de masque extérieur et des exigences de distanciation sociale, des limites de capacité pour les espaces intérieurs et des règles d’assainissement plus strictes pour les entreprises.

«Si le nombre de cas augmente fortement – ​​masques [can also be enforced] à l’extérieur où les distances ne sont pas suffisantes, et [visitor] limites à l’intérieur », Ministre de la Santé Karl Lauterbach a dit en annonçant les nouvelles règles.

Alors que le projet doit encore être approuvé par le parlement, il devrait être adopté. Le plan resterait en vigueur du 1er octobre au 7 avril 2023, les règles actuelles devant expirer en septembre.

Lire la suite L’Allemagne prévoit des “espaces d’échauffement” hivernaux en cas de pénurie de gaz

Les réglementations pour l’automne et l’hiver conservent une grande partie de l’infrastructure Covid existante en Allemagne, et le gouvernement a souligné qu’il souhaitait éviter un retour aux verrouillages et aux fermetures, en particulier dans les écoles.

« Les enfants ont droit à une éducation scolaire et à une journée scolaire aussi insouciante que possible. Les fermetures d’écoles ne doivent donc pas être autorisées », a déclaré le ministre de la Justice Marco Buschmann, insistant sur le fait “ne devraient être des restrictions à la liberté que si elles sont nécessaires” et que le nouveau plan “rejette les confinements et les couvre-feux”.