L’Allemagne deviendra l’homme malade de l’Europe sans changement, selon Deutsche Bank

« [We] Nous ne devons pas nous tromper: nous sommes toujours à la traîne par rapport à nos concurrents internationaux, même si la situation économique particulière provoquée par les taux d’intérêt occulte actuellement quelque peu ce phénomène – plus pour certaines institutions, moins pour d’autres », a-t-il ajouté.

« Nous sommes plus sollicités que jamais en tant que gestionnaires de risques et conseillers. Il s’agit d’une grande responsabilité, mais aussi d’une excellente opportunité de créer une nouvelle confiance », a déclaré Sewing.

Sewing a également énuméré d’autres problèmes qui contribuent à l’image d’« homme malade » de l’Allemagne, notamment les coûts énergétiques élevés et imprévisibles, la lenteur des connexions Internet, les réseaux ferroviaires obsolètes, les retards dans la numérisation, le manque de travailleurs qualifiés, la bureaucratie excessive et la longueur des procédures d’approbation.

De nombreux débats ont eu lieu ces derniers mois sur la question de savoir si l’Allemagne mérite ce surnom, utilisé pour la première fois en 1998 pour décrire la plus grande économie d’Europe alors qu’elle affrontait les défis coûteux d’un environnement post-réunification.

De nombreux facteurs qui défient l’économie allemande sont considérés comme des vents contraires à l’échelle mondiale, a déclaré mardi à CNBC Peter Oppenheimer, stratège en chef des actions mondiales et responsable de la recherche macroéconomique pour la zone EMEA chez Goldman Sachs.

« La situation difficile à laquelle l’économie est confrontée en ce moment est en réalité due à un certain nombre de facteurs », a déclaré Oppenheimer à CNBC, avec les défis dans le secteur manufacturier, une impulsion décevante dans la réouverture de la Chine et des coûts énergétiques plus élevés contribuant à la récession dans la plus grande économie d’Europe.

« Il ne s’agit pas d’une récession profonde, mais elle a évidemment été davantage frappée par des vents contraires évidents », a déclaré Oppenheimer.

L’Allemagne est tombée dans une récession technique au premier trimestre de l’année, la croissance du PIB ayant été révisée à la baisse de zéro à -0,3 %. Un certain nombre d’institutions ont depuis prévu un nouveau ralentissement de l’économie allemande, notamment la Bundesbank et le Fonds monétaire international.