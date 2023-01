L’Allemagne devance l’Angleterre 4-3 en fusillade pour réserver une place en demi-finale

L’Allemagne a enregistré une victoire palpitante 4-3 contre l’Angleterre en fusillade après avoir fait match nul 2-2 dans le temps réglementaire du troisième quart de finale pour sceller la place en demi-finale de la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023 au stade Kalinga mercredi.

L’Allemagne, qui avait remporté 7 des 9 fusillades au cours des 4 dernières années, a été parfaite dans la fusillade, marquant ses 4 tentatives. David Goodfield a raté la troisième tentative de l’Angleterre et Danneberg, qui était dans le but à la place de Stadler pour les tirs au but, a sauvé la dernière tentative anglaise d’Ansell pour donner aux Honamas une victoire célèbre.

Ce sera la première demi-finale de l’Allemagne à la Coupe du monde depuis 2010 et elle affrontera l’Australie le 27 janvier.

Honamas a été plus rapide au premier quart-temps, dominant la possession et le territoire dans la moitié de terrain anglaise. Ils se sont créés la première grande occasion du match car le bon travail de Mats Grambusch sur la gauche a vu Zwicker dévier sa passe dans le cercle, sur la trajectoire de Trompertz, mais son tir à l’envers a navigué haut et large du but.

Au fur et à mesure que le temps avançait, l’Angleterre a commencé à trouver son rythme et un coup franc juste à l’extérieur du cercle a été joué dans le cercle par Calnan et sa passe a été levée par Rushmere et à la fin de son mouvement de compétence 3d, le ballon est tombé dans le air à Zach Wallace et son effort de volée a trouvé le fond du but pour ouvrir le score pour les Anglais.

L’Allemagne a été mesurée dans son attaque au deuxième quart, car la menace que l’Angleterre possédait lors de la contre-attaque était évidente. Zach Wallace a presque doublé l’avance de l’Angleterre à la 21e minute sur un de ces contres en battant deux défenseurs en haut du cercle avec des touches soyeuses, avant de décocher un tir, mais son tir a touché le pied de son coéquipier Ansell avant qu’il ne puisse atteindre Stadler dans le but.

L’Allemagne a remporté deux corners de pénalité tardifs dans le quart, mais leur premier était une variante bien lue et interceptée par Albery et le second, pris par Peillat, a été arrêté et expulsé assez facilement par Ollie Payne en forme.

L’Allemagne n’avait plus que 10 joueurs au début du troisième quart-temps alors qu’Oruz recevait un carton vert pour une faute délibérée visant à arrêter une contre-attaque anglaise.

L’Angleterre a fait bon usage de l’avantage du joueur pour remporter trois corners de pénalité rapides et ils ont doublé leur avance à la troisième tentative alors qu’une injection mal placée de Condon a forcé Ansell à improviser avec un coup plat et il l’a placé dans le coin inférieur gauche à la perfection.

Alors que le temps commençait à ralentir au 3e quart-temps, les choses ont commencé à devenir un peu ardentes. Christopher Ruhr s’est mérité une suspension de 5 minutes pour un tacle agressif au milieu du terrain. La recherche d’un but par l’Allemagne pour revenir dans le match a été bien remplie par un formidable travail défensif de la part d’Alberry et de Waller.

L’Angleterre a continué à jouer calmement et a bourré les attaques allemandes au milieu de terrain dans la première moitié du dernier quart-temps. L’Allemagne a remplacé Stadler pour un joueur de champ supplémentaire et avec un peu moins de 5 minutes à faire, a remporté un coup de pénalité.

Christopher Ruhr s’est avancé pour le prendre, mais sa tentative a heurté la barre transversale et l’Angleterre a survécu. L’Allemagne a finalement réussi à marquer lorsque Trompertz a envoyé un centre qui a trouvé Mats Grambusch tout seul au deuxième poteau et il a levé le ballon dans un but ouvert.

L’Angleterre est ensuite descendue à 10 joueurs alors que Zach Wallace s’est vu décerner un carton vert avec un peu plus de 2 minutes à jouer. L’Angleterre a ensuite concédé un autre coup de pénalité alors qu’un tir de Wellen semblait destiné à entrer dans le but mais a plutôt touché un corps anglais.

Tom Grambusch, qui tire des coups de pénalité pour l’Allemagne, lorsqu’il était sur le terrain, était disponible cette fois et a envoyé Payne dans le mauvais sens pour terminer le retour des Honamas et envoyer le match en fusillade.

“Mes jambes tremblent encore, c’était un super retour, vraiment fier de l’équipe. Nous étions meilleurs en deuxième mi-temps et revenir et faire match nul dans les 2 dernières minutes était tout simplement incroyable”, a déclaré Mats Grambusch, qui a été nommé joueur du match.

