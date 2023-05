L’Allemagne détient 3 autres suspects liés à un complot d’extrême droite

BERLIN (AP) – Le bureau du procureur fédéral allemand a déclaré mardi que la police criminelle avait arrêté trois autres extrémistes d’extrême droite présumés liés à un complot présumé du mouvement Reichsbuerger, ou citoyens du Reich, visant à renverser le gouvernement du pays.

Les trois suspects, qui n’ont été identifiés que comme Johanna F.-J., Hans-Joachim H. et Steffen W. conformément aux règles allemandes de confidentialité, ont été arrêtés lundi soir dans le sud-ouest de l’État du Bade-Wurtemberg.

Les accusés sont soupçonnés d’appartenir à une organisation terroriste, a indiqué le parquet dans un communiqué.

En décembre, la police allemande a arrêté 25 personnes, dont un prince autoproclamé, un parachutiste à la retraite et un ancien juge, accusés d’avoir comploté le renversement violent du gouvernement.

Les partisans du mouvement des citoyens du Reich rejettent la constitution allemande d’après-guerre et ont appelé à la chute du gouvernement.

Les autorités affirment que les trois personnes arrêtées lundi soir étaient liées de différentes manières aux suspects de la prétendue tentative de coup d’État.

Johanna FJ est soupçonnée d’avoir été active dans l’association depuis mai 2022, participant à plusieurs réunions avec des membres de la direction, au cours desquelles les objectifs et l’organisation du groupe ont été discutés. En outre, elle aurait cherché à entrer en contact avec un consul général de Russie et l’aurait ensuite rencontré à deux reprises. Les pourparlers visaient à obtenir un soutien pour les actions de l’association, selon les procureurs.

Hans-Joachim H. est soupçonné d’avoir été actif pour le groupe dès le début, lui apportant des contributions financières totalisant plus de 140 000 euros (151 000 $). En outre, il aurait participé activement à des réunions complotistes, à des événements pour recruter de nouveaux membres et à des réunions dites de parrainage.

Steffen W. est soupçonné d’avoir rejoint l’association au plus tard en juillet 2022, et d’avoir assumé un rôle dirigeant dans une société dite de sécurité intérieure, dans laquelle il assumait la fonction d’officier militaire. Le prévenu aurait participé à plusieurs réunions de coordination. Sa tâche était de recruter du personnel pour sa zone de responsabilité et de les former militairement, ont indiqué les procureurs.

Les agences de sécurité allemandes ont perturbé plusieurs complots ces dernières années par de petits groupes liés au mouvement des citoyens du Reich accusés de planifier des attaques contre des infrastructures critiques, des responsables gouvernementaux et même le parlement national. Bien que l’on ne sache pas à quel point ces plans étaient avancés, les autorités ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les comploteurs présumés avaient acquis des armes et comprenaient des personnes qui ne sont généralement pas sur le radar des agences de sécurité, telles que des juges et des policiers.

Dans une interview accordée à l’Associated Press lundi, le chef de l’agence allemande de renseignement intérieur a mis en garde contre une montée de l’extrémisme anti-gouvernemental.

Thomas Haldenwang a déclaré à l’AP que les complots de coup d’État tels que ceux qui ont été interrompus l’année dernière ne seront probablement pas les derniers, car certains « parlent à nouveau d’un » jour X « lorsque certaines choses sont censées se produire ».

« Nous surveillons ces efforts de manière très intensive, très attentive, et je suis certain que nous serons en mesure d’intervenir à temps avec d’autres agences de sécurité », a-t-il déclaré. « Mais je ne peux pas complètement exclure que des groupes se forment sous le radar des agences de sécurité. »

Kirsten Grieshaber, Associated Press