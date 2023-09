L’Allemagne désigne Nagelsmann comme patron, mais il y a un obstacle majeur

Après avoir limogé Hansi Flick lors de la trêve internationale de septembre, l’Allemagne se tourne vers Julian Nagelsmann pour prendre la direction de La Mannschaft. L’ancien manager du Bayern Munich est au chômage depuis la seconde moitié de la campagne 2022/23. Le manager confirmé est le principal candidat pour prendre la relève à titre permanent.

Même si Nagelsmann est au chômage, la voie vers le poste d’entraîneur-chef de l’Allemagne n’est pas claire. Plusieurs médias ont indiqué que Nagelsmann était toujours sous contrat avec le Bayern Munich. Le Bayern exige toujours une indemnisation pour libérer Nagelsmann de son contrat actuel. En revanche, il serait favorable à l’abandon des salaires de Nagelsmann.

Avant cette saison, le PSG a approché le Bayern Munich pour attirer Nagelsmann en Ligue 1. Le Bayern a exigé le manager, ce que le PSG n’a pas payé. Il est peu probable que l’Allemagne paie des frais aussi élevés. De plus, on se demande si Nagelsmann souhaite faire le pivot du football en équipe nationale à ce jeune stade de sa carrière.

Pourtant, le Le Daily Telegraph Matt Law affirme que Nagelsmann est l’un des deux principaux candidats à la présidence de l’équipe nationale allemande.

L’Allemagne considère Nagelsmann comme une solution permanente

Comme le précise Law, l’Allemagne se trouve dans une situation précaire. Sammer, ancien joueur et entraîneur, ne travaille que comme conseiller du Borussia Dortmund depuis cinq ans. Nagelsmann est plus jeune et possède déjà une vaste expérience en tant que patron. Cependant, ses frais de « transfert » constituent un facteur préventif. De plus, il se peut même qu’il ne veuille pas du travail.

Rudi Voller pourrait donc passer du poste de directeur sportif allemand à celui d’entraîneur-chef. Voller était l’entraîneur-chef de l’Allemagne il y a vingt ans. À l’époque, il a supervisé la deuxième place de l’Allemagne à la Coupe du monde 2002. En 2004, Voller a démissionné après une élimination en phase de groupes à l’Euro 2004. L’Allemagne a eu du mal ces dernières années à retrouver la forme. Deux sorties en phase de groupes aux Coupes du monde 2018 et 2022 ont pris en sandwich une défaite en huitièmes de finale contre l’Angleterre à l’Euro 2020.

