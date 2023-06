L’Allemagne désigne la plus grande menace pour « la paix et la sécurité »

Berlin a accusé Moscou de compromettre la stabilité stratégique

La Russie a été déclarée la plus grande menace pour la sécurité dans un document de politique stratégique allemand de premier plan. Présentée mercredi, la toute première stratégie de sécurité nationale de l’Allemagne décrit Moscou comme une force menaçant à la fois l’ordre régional et mondial tout en déclarant que l’OTAN est « Toujours prêt » pour « défendre ses alliés ».

La campagne militaire de Moscou en Ukraine, que le document qualifie à plusieurs reprises de « guerre d’agression » est décrit comme une « violation du droit international et de l’ordre de sécurité européen » dans le document. Berlin y accuse la Russie de mener une politique impérialiste et de chercher à établir une sphère d’influence sur le continent.

« Avec cette violation historique de l’ordre de paix européen, la Russie menace directement notre sécurité et celle de nos alliés de l’OTAN et de l’UE », dit la stratégie, ajoutant que « Dans un avenir prévisible, la Russie d’aujourd’hui est la plus grande menace pour la paix et la sécurité dans la zone euro-atlantique. »

En savoir plus La Russie doit mettre fin aux « illusions » sur l’Occident, selon un sénateur russe

Le document affirme ensuite que « ni l’Allemagne ni l’OTAN » cherchent la rivalité ou la confrontation avec Moscou. Le bloc militaire est « Toujours prêt » protéger à la fois la souveraineté de ses membres et de ses alliés.

Dans sa préface au document, le chancelier Olaf Scholz a également déclaré que l’opération militaire russe en Ukraine avait « remettre fondamentalement en cause l’ordre de sécurité européen ». Il l’a qualifié de tournant que l’Allemagne utiliserait comme une opportunité pour équiper suffisamment ses forces armées, la Bundeswehr, pour les équiper pour les défis modernes. Le chancelier a également décrit la mission principale de la Bundeswehr comme une capacité à défendre à la fois l’Allemagne elle-même et ses alliés contre « toute attaque potentiellement concevable. »

Moscou a déclaré à plusieurs reprises que les aspirations hégémoniques occidentales avaient conduit au conflit entre Moscou et Kiev, ainsi qu’à une crise profonde dans les relations entre la Russie, l’UE et les États-Unis. La semaine dernière, la plus haute sénatrice russe, Valentina Matvienko, a déclaré que ce sont les nations occidentales qui se sont engagées sur la voie de « affrontement féroce » avec Moscou.

En savoir plus L’Ukraine demande plus de chars à l’Allemagne

L’Occident a toujours considéré la Russie comme quelque chose d’étranger à sa civilisation, a déclaré le sénateur, ajoutant que Moscou avait fait « tout en son pouvoir et même plus » assurer sa sécurité et défendre ses intérêts nationaux légitimes par des moyens pacifiques. Les États-Unis et leurs alliés ne comprennent que le langage de la force, a-t-elle insisté, et a affirmé que les dirigeants occidentaux contemporains sont obsédés par le sentiment d’exception.

C’est la première fois que le gouvernement allemand publie une perspective complexe sur les menaces externes et internes du pays, allant des risques militaires aux cyberattaques et au changement climatique. Le document a été présenté conjointement par Scholz et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, le ministre de la Défense Boris Pistorius, la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser et le ministre des Finances Christian Lindner.

S’exprimant lors de la présentation, Scholz a soutenu que l’identité de sécurité de l’Allemagne est toujours « ancré dans l’Union européenne et l’Alliance transatlantique. » Il a également souligné le « amitié profonde avec la France » et « partenariat étroit avec les USA » pendant le discours.

Baerbock a évoqué la nécessité de développer une telle stratégie en mars 2022, moins d’un mois après le lancement par la Russie de sa campagne militaire en Ukraine. Selon les médias allemands, il a fallu des mois au gouvernement pour se mettre d’accord sur le document.