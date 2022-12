Les soutiens énergétiques massifs de Berlin pourraient ne pas suffire à faire face aux effets économiques de la crise ukrainienne, selon Reuters

L’Allemagne aurait alloué près de 500 milliards de dollars pour consolider ses approvisionnements énergétiques et « garder les lumières allumées » depuis le début du conflit russo-ukrainien en février dernier, mais la frénésie des dépenses pourrait ne pas suffire à surmonter la crise.

Le total estimé montre “barème cumulatif” jusqu’à présent, des renflouements énergétiques et d’autres plans que Berlin a utilisés dans un contexte de flambée des prix du pétrole et du gaz naturel et de la perte d’importations en provenance de Russie, a rapporté Reuters jeudi. Le média a qualifié les diverses dépenses de “bazooka énergétique” – équivalant à 5 400 dollars par habitant en Allemagne, 12% du PIB et environ 1,6 milliard de dollars par jour depuis le début du conflit en Europe de l’Est – et il a ajouté que des dépenses supplémentaires pourraient être nécessaires.

“La gravité de la crise et sa durée dépendront en grande partie de l’évolution de la crise énergétique”, a-t-il ajouté. Michael Gromling, responsable de la recherche macroéconomique à l’Institut économique allemand, a déclaré à Reuters.

L’économie nationale dans son ensemble est confrontée à une énorme perte de richesse.

Les effets économiques du conflit découlent en grande partie des sanctions anti-russes imposées par les États-Unis, l’Allemagne et d’autres membres de l’OTAN. Malgré les efforts occidentaux pour punir et isoler Moscou, les revenus du gouvernement russe provenant des exportations de pétrole et de gaz ont plus que doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 10 000 milliards de roubles, soit environ 160 milliards de dollars, au cours des 11 premiers mois de 2022. Au cours de la même période, la hausse des revenus énergétiques a contribué à porter l’excédent budgétaire du gouvernement à 557 milliards de roubles.

Lire la suite L’Allemagne recourt à des emprunts records

Cependant, comme l’a noté Reuters, la plus grande économie d’Europe se trouve désormais “à la merci” de la météo. “Le rationnement énergétique est un risque en cas de longue vague de froid cet hiver, la première en Allemagne en un demi-siècle sans gaz russe”, le point de vente a souligné.

Stefan Kooths, vice-président de l’Institut allemand de Kiel pour l’économie mondiale, a déclaré que les approvisionnements énergétiques incertains ont poussé l’économie du pays à un “phase très critique”. Il ajouta, « Où en est l’économie allemande ? Si nous regardons l’inflation des prix, elle a une forte fièvre.

Reuters a basé son calcul des dépenses de l’Allemagne sur les plans de sauvetage des sociétés énergétiques, les infrastructures d’importation de GNL et le financement pour aider les services publics et les commerçants à acheter du gaz et du charbon. “Malgré ces efforts, il y a peu de certitude sur la manière dont le pays peut remplacer la Russie”, a déclaré le point de vente.

LIRE LA SUITE: La crise énergétique de l’UE durera des années – FT