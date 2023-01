L’Allemagne décroche sa place en finale avec une victoire sur l’Australie

L’Argentin devenu Allemand a réussi un triplé en seconde période et Niklas Wellen a marqué un but à la dernière minute alors que l’Allemagne ripostait après un déficit de deux buts pour étourdir l’Australie, numéro un mondial, 4-3 et atteindre la finale de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha vendredi.

Alors que Jeremy Hayward (11e min) et Nathan Ephraums (26e min) marquaient un but dans chacun des deux premiers quarts-temps, l’Australie était sur la bonne voie pour remporter la première demi-finale avec une avance de 2-0 à la mi-temps.

Mais Peillat, qui a changé d’allégeance à l’Allemagne juste avant les Jeux olympiques de Tokyo et n’a pas joué au hockey international pendant trois ans, a frappé avec son coup de drag à la 42e minute pour réduire la marge, puis a égalisé les scores à la 51e minute pour tirer l’Allemagne, qui a dominé la seconde mi-temps, niveau 2-2.

L’attaquant Blake Govers a converti un corner de pénalité à la 57e minute pour donner à l’Australie une avance de 3-2 et une fois de plus, il semblait que les Kookaburras du triple vainqueur étaient en route pour leur sixième finale avec trois minutes à jouer.

Mais Peillat a de nouveau égalisé l’Allemagne, convertissant un autre corner de pénalité à la 58e minute pour compléter son triplé.

Et puis Niklas Wellen a stupéfié les Australiens en marquant le vainqueur à la 59e minute, scellant une victoire mémorable pour l’Allemagne. Un carton jaune à l’Australien Top Craig (suspension de cinq minutes) à la 59e minute a également aidé les Honamas à s’imposer 4-3 au Kalinga Stadium ici.

Il s’agit de la quatrième participation de l’Allemagne à la finale de la Coupe du monde de hockey masculin et ils affronteront le vainqueur de la deuxième demi-finale entre les champions en titre, la Belgique, et le numéro trois mondial, les Pays-Bas, dans l’espoir de remporter leur troisième titre à ajouter à ceux qu’ils ont remportés. 2002 et 2006.

L’Australie a obtenu cinq coins de pénalité et en a converti deux. L’Allemagne a obtenu 13 corners de pénalité dont elle en a converti trois.

