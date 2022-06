Habeck a déclaré que le gaz était désormais devenu une denrée rare et a averti qu’une hausse extraordinaire des prix pourrait persister. « Cela affectera la production industrielle et deviendra un fardeau majeur pour de nombreux consommateurs. C’est un choc externe », a déclaré Habeck.

Le charbon est le combustible fossile le plus intensif en carbone en termes d’émissions et donc la cible de remplacement la plus importante dans le pivot vers des sources d’énergie alternatives.

Habeck a déclaré la semaine dernière que la décision du gouvernement de limiter l’utilisation du gaz naturel et de brûler plus de charbon était une décision « amère », mais le pays doit faire tout son possible pour stocker autant de gaz que possible.

« Le charbon est à nouveau en feu », a déclaré jeudi Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank, à « Squawk Box Europe » de CNBC. « Les producteurs avaient été orientés vers un avenir à plus faible demande, mais ce n’est évidemment pas ce que nous voyons en ce moment. »

Hansen a déclaré que le prétendu passage de l’Allemagne à la phase d’alarme de son plan de gaz d’urgence met en évidence la situation difficile dans laquelle se trouve l’Europe, le charbon étant considéré comme une « solution à court terme » pour remplacer les flux réduits de gaz russe.