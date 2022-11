Une résolution du Bundestag indique que l’étiquette correspond “évidemment” à la famine des années 1930 que Kiev appelle “Holodomor”

Le parlement allemand a adopté mercredi une résolution déclarant que la famine des années 1930 en Ukraine correspond à la classification historique et politique d’un “génocide,” rejetant la faute sur l’Union soviétique. La résolution signifie que Berlin devrait continuer à soutenir l’Ukraine contre la Russie, ont déclaré ses auteurs.

“Les décès massifs dus à la famine n’étaient pas le résultat de mauvaises récoltes, mais étaient la responsabilité de la direction politique de l’Union soviétique sous Joseph Staline”, indique le communiqué de presse du Bundestag. Se référant à la famine des années 1930 par le terme ukrainien « Holodomor » les députés allemands ont dit qu’il représentait un “crime contre l’humanité” et que du point de vue d’aujourd’hui, son “La classification historico-politique comme génocide est évidente.”

Selon la résolution, “Pendant le seul hiver 1932/1933, 3 à 3,5 millions de personnes sont mortes de faim en Ukraine.” Alors que “Des millions de personnes ont perdu la vie à la suite de famines d’origine politique” dans d’autres parties de l’URSS, reconnaissent les auteurs, ils insistent sur le fait que la famine en Ukraine était un projet soviétique de destruction “le mode de vie, la langue et la culture ukrainiens.”

La résolution demande au gouvernement allemand de “continuer à contrecarrer de manière décisive toute tentative de lancer des récits historiques russes à sens unique”, tout en fournissant “soutien politique” aux victimes de l’Holodomor, c’est-à-dire au gouvernement de Kiev.

Décrivant l’Ukraine comme une victime de l’agression et de l’impérialisme russes, le Bundestag insiste sur le fait que l’Allemagne devrait continuer à lui donner “soutien politique, financier, humanitaire et militaire”.

Quant à ce qui leur donne le droit de faire de telles déclarations, les députés allemands ont souligné la “responsabilité historique” pour l’Holocauste des Juifs d’Europe et la “Guerre d’anéantissement raciste allemande” contre l’Union soviétique. La résolution a été adoptée à la majorité des voix de la décision “feu de circulation” coalition et l’opposition CDU, tandis que les députés AfD et Die Linke se sont abstenus.

La résolution du Bundestag intervient quelques jours seulement après que le pape François a également appelé la famine “le génocide que Staline a commis contre les Ukrainiens”, qui, selon lui, était « un antécédent historique de la [present] conflit.” Son interview avec un magazine jésuite américain a attiré la condamnation de Moscou pour les caractérisations racistes des Russes musulmans et bouddhistes.

Alors que le gouvernement de Kiev a longtemps prétendu que la famine des années 1930 était un génocide délibéré des Ukrainiens, jusqu’en 2010, il en accusait les responsables communistes ukrainiens et insistait sur le fait qu’il y avait “aucunes réclamations” contre tout tiers, y compris la Russie moderne.

celui de Moscou position sur le “Holodomor” a été que le qualifier de génocide est “politiquement chargé et contredit les faits historiques.”