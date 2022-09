L’Allemagne déclare que la mort massive de poissons dans l’Oder est une “catastrophe d’origine humaine”

La mort massive de poissons dans l’Oder a été causée par une catastrophe environnementale provoquée par l’homme, ont déclaré des responsables allemands.

Un rapport allemand sur la catastrophe indique que 300 tonnes de poissons sont morts en raison d’une augmentation soudaine du sel dans l’eau.

Un rapport polonais indique au contraire que la cause de la mort des poissons est une algue toxique.

L’Allemagne a déclaré vendredi que la mort massive de poissons dans l’Oder était une “catastrophe environnementale d’origine humaine”, accusant la croissance d’algues toxiques provoquée par l’introduction de sel dans les eaux.

Présentant un rapport sur la catastrophe qui a vu au moins 300 tonnes de poissons morts retirés du fleuve en Allemagne et en Pologne cet été, le ministère allemand de l’environnement a déclaré que la cause la plus probable était “une augmentation soudaine de la salinité”.

Le “sel introduit” a conduit à “une prolifération massive d’une algue d’eau saumâtre toxique pour les poissons”, a-t-il déclaré.

Cependant, “en raison du manque d’informations disponibles, les experts ont dû laisser ouverte la cause de la teneur anormalement élevée en sel”, a-t-il ajouté.

La ministre allemande de l’Environnement, Steffi Lemke, a déclaré qu’il était clair que “l’activité humaine” était à blâmer.

Les autorités polonaises avaient publié jeudi un rapport séparé qui blâmait également les algues toxiques pour la mort des poissons.

Mais le rapport polonais a déclaré que la catastrophe avait très probablement été causée par une mauvaise qualité de l’eau en raison des températures élevées et des niveaux d’eau très bas au cours de l’été.

La Pologne et l’Allemagne sont depuis longtemps en désaccord sur la catastrophe.

Berlin a d’abord accusé Varsovie de ne pas avoir communiqué le problème, tandis que la Pologne a critiqué l’Allemagne pour avoir diffusé de “fausses nouvelles” sur la découverte d’herbicides et de pesticides dans l’eau.

Un article du magazine allemand Der Spiegel a accusé vendredi les autorités polonaises de ne pas coopérer avec leurs homologues allemands pour enquêter sur la mort des poissons.

Les autorités polonaises sont devenues “de plus en plus réservées, dans certains cas presque secrètes”, a déclaré Lilian Busse, le chef de l’enquête.

Le rapport Spiegel a déclaré que les enquêtes de Greenpeace avaient montré que des niveaux élevés de sel dans une mine de cuivre de la ville de Glogow pourraient avoir contribué à la catastrophe.

“Il est évident pour moi que le gouvernement polonais veut dissimuler les causes de la mortalité des poissons dans l’Oder”, a déclaré au magazine Ralph Lenkert, porte-parole de la politique environnementale du parti d’extrême gauche Die Linke.