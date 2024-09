Berlin n’a d’autre choix que de renforcer les contrôles aux frontières, car les ressources de l’État et du gouvernement fédéral ont été affectées. « presque épuisé » En ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs d’asile, aurait déclaré à Bruxelles la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a annoncé que l’Allemagne recommencerait à contrôler les passeports le long des frontières terrestres, pendant au moins six mois, sans tenir compte de l’accord de Schengen.

« Aucun pays au monde ne peut accepter un nombre illimité de réfugiés » Faeser dit dans une lettre adressée à la Commission européenne, obtenue mercredi par Der Spiegel.

L’Allemagne est « atteignant de plus en plus les limites de ce qui est abordable en termes d’accueil, d’hébergement et de soins », la lettre dit, notant que les ressources fédérales et étatiques sont « presque épuisé » et il y a un risque réel de « surcharger le bien commun ».

Selon la lettre, le volume de « entrées irrégulières » dans le pays est inacceptable et « inquiétant, » soit 50 000 personnes au cours des sept premiers mois de 2024.















Faeser a également soutenu que « menaces à la sécurité et à l’ordre publics » exiger la réimposition des contrôles aux frontières, soulignant « incidents de coups de couteau et de crimes violents commis par des réfugiés. » Trois personnes ont été tuées et huit blessées le mois dernier lors d’une attaque au couteau lors d’un festival de la diversité à Solingen. Le suspect, un Syrien de 26 ans, aurait demandé l’asile en 2022.

L’Allemagne, écrit-elle, était préoccupée par « le dysfonctionnement croissant du système de Dublin », Le système de l’UE selon lequel les demandeurs d’asile sont censés être pris en charge par le pays où ils sont entrés en premier. Berlin cherche maintenant des moyens d’envoyer les migrants vers les pays situés à la périphérie de l’Union, comme la Bulgarie, la Grèce, l’Italie et la Roumanie, où leurs demandes auraient dû être traitées. La plupart des migrants en provenance de pays extérieurs à l’UE ont cherché à se retrouver en Allemagne, en raison de ses généreuses prestations sociales.















Alors que Scholz « feu de circulation » La coalition ne veut pas refouler tous les réfugiés, invoquant des problèmes juridiques, mais l’un des plus grands partis d’opposition a plaidé en faveur d’une telle approche. Elle est à la fois légalement autorisée et « à la lumière de la situation actuelle, même politiquement nécessaire » Le chef de la CDU, Friedrich Merz, a déclaré mercredi au Bundestag que la frontière devait être fermée.

En Allemagne, il a longtemps été interdit de débattre de l’immigration de masse. Les élections régionales de Thuringe et de Saxe ont vu la semaine dernière une forte progression des partis Alternative pour l’Allemagne (AfD) et Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), tous deux sceptiques à l’égard de l’immigration. La coalition au pouvoir doit faire face à des élections difficiles dans le Brandebourg à la fin du mois.