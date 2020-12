La société biopharmaceutique CureVac a déclaré lundi avoir recruté le premier participant à l’étude de phase 2b / 3 d’un candidat vaccin Covid-19 pour évaluer sa sécurité et son efficacité chez l’adulte.

L’essai randomisé et contrôlé par placebo appelé Herald pourrait inclure plus de 35 000 participants en Europe et en Amérique latine, a annoncé la société basée à Tübingen. Il a ajouté que le premier participant a été inscrit dans l’étude pivot d’un candidat vaccin à ARNm, CvnCoV.

«Avec le début de l’étude pivot de phase 2b / 3, nous avons franchi une autre étape importante dans le développement de notre vaccin candidat», Le PDG de CureVac, a déclaré le Dr Franz-Werner Haas, ajoutant que les données de sécurité clinique et d’immunogénicité obtenues à ce jour semblent prometteuses. «Nous espérons que cet essai continuera à démontrer l’impact de la technologie de l’ARNm et de notre vaccin pour prévenir Covid-19 et pour aider à vaincre cette pandémie.»

Les sujets âgés de 18 ans ou plus seront inscrits dans plusieurs sites et recevront un schéma à deux doses de SRAS-CoV-2 ou d’un placebo.

CureVac prévoit de démontrer l’efficacité du CVnCoV dans la prévention des premiers épisodes de cas confirmés de coronavirus et la prévention des cas confirmés modérés à graves chez les participants qui n’ont jamais été infectés. Les participants continueront à être suivis dans une étude d’extension d’un an après l’essai.

La société a commencé à développer un vaccin candidat en janvier 2020, le composé étant un ARNm optimisé non chimiquement modifié. CureVac code pour la protéine de pointe pleine longueur stabilisée par préfusion du virus.

Les essais cliniques de phase 1 et 2a ont débuté en juin et septembre, respectivement. Les données intermédiaires de la phase 1 en novembre ont montré que le CVnCoV était « Généralement bien toléré pour toutes les doses testées et induit de fortes réponses anticorps, » dit la société.

À la mi-novembre, la Commission européenne a annoncé un accord de fourniture avec CureVac pour 405 millions de doses de vaccin pour les États membres de l’UE.

