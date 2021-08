L’Allemagne craque devant la force mentale de l’Inde : Dhanraj Pillay

L’approche agressive de l’Allemagne a déclenché une riposte de l’équipe indienne lors de l’événement de hockey masculin de Tokyo 2020, dont on parlera pendant des décennies. Manpreet Singh et un groupe de purs et durs monteront sur le podium pour recevoir leurs médailles de bronze, déclenchant une vague d’émotions à travers le pays et un stimulant pour le moral des sportifs indiens restants en train de se produire sur la scène olympique. Une médaille de hockey équivaut à 100 autres médailles, se vante Dhanraj Pillay.

Quatre apparitions olympiques (1992 à Athènes 2004) l’ont vu être le fer de lance des espoirs de l’Inde, portant le poids des attentes en raison de la régularité avec laquelle nos joueurs du passé sont revenus avec des médailles. Le lot de 2021 a remporté une médaille de bronze, coiffant une démonstration de cran et de buts, face aux meilleures équipes de hockey du monde… l’Australie, l’Argentine, l’Espagne, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Le dernier pays nommé est un territoire familier pour le fer de lance du hockey de longue date et un visage célèbre de la nation européenne.

Dhanraj a joué lors de la saison 2000 de Bundesliga pour les Kickers de Stuttgart en tant que pro étranger, ce qui lui a permis de voir la voie allemande de près. Le point culminant pour lui sous les couleurs indiennes, devant les fans allemands, s’est produit lors du FIH Champions Trophy 2002. Il a été nommé joueur du tournoi et l’Inde a terminé à la quatrième place. L’ancien capitaine de l’Inde et multiple World Cupper, regardant l’équipe de Manpreet se montrer à la hauteur de l’occasion à Tokyo, a senti un poids se soulever de sa poitrine. Extraits d’une conversation avec le maestro :

L’Allemagne a fait ressortir le meilleur de nous, en passant par notre riposte dans le match de bronze. Vos avis sur leurs tactiques ?

UNE: Les Allemands ne jouent pas au hockey offensif dans les quatre quarts d’un match, ils préfèrent parfois contrôler et faire tourner le ballon plusieurs fois. Je pense qu’ils doivent être la seule équipe au monde à échanger la balle entre eux six à sept fois et à essayer lentement d’atteindre la ligne médiane. De là, de longues passes sortent vers les flancs et dans le cercle. Chaque fois que notre défense était présente en nombre et offrait un front solide, nous avons pu gérer la situation.

Le hockey contrôlé est leur point fort, ils peuvent se sentir très anxieux à l’intérieur après l’entraînement, mais les joueurs ne montrent pas d’émotions. Forcer les coins de pénalité est leur objectif et au fil des ans, l’Allemagne a toujours eu un spécialiste pour les convertir. A partir de 1984, les spécialistes étaient toujours présents pour leur faire parvenir les buts, Carsten Fischer est un nom qui me vient à l’esprit. L’Inde a réussi à contrer les tentatives de corner de pénalité parce que Sreejesh se tenait debout dans le but. Il les a défiés, même à la dernière minute quand ils ont obtenu un penalty, il les a empêchés de marquer.

Réflexions sur l’affichage indien dans la compétition de hockey, culminant dans un podium? Qu’est-ce qui a cliqué pour Team India à Tokyo ?

UNE: Force mentale de nos joueurs qui n’ont pas baissé les bras. L’Inde a perdu contre la Belgique en demi-finale et a été renvoyée au match de classement. Dans le passé, le moral de nos joueurs a baissé après avoir subi un tel revers et les performances ont été affectées lors des matchs de classement. Cette équipe indienne est différente. Après avoir perdu 1-7 contre l’Australie, puis 2-5 contre la Belgique (demi-finale), ils ont continué. J’ai l’impression que cette équipe est psychologiquement très forte et cette qualité a été vue en force. Gagner 5-4 contre l’une des équipes les plus coriaces du monde est remarquable.

L’Allemagne est rarement revenue les mains vides des Jeux Olympiques (jusqu’à Tokyo en fait). Pouvez-vous expliquer ce qui leur permet de monter sur le podium ?

UNE: Les équipes allemandes se sont développées sur le long terme. Il leur a fallu 16 à 17 ans pour travailler sur ce groupe, d’ailleurs toutes les meilleures équipes européennes deviennent redoutables au fil du temps. La Belgique par exemple où nulle part au hockey quand je jouais, maintenant ils sont parmi les médaillés en raison du travail effectué au cours des décennies. Le point à noter ici est qu’en Europe, les meilleures nations jouant au hockey ont des structures en place chez elles, pour une formation et un entretien systématiques des talents.

Les hommes et les femmes de l’équipe indienne se sont qualifiés pour la demi-finale des Jeux olympiques. Pensez-vous que le hockey indien évolue pour le mieux?

UNE: Team India récolte maintenant les fruits du développement effectué au fil des années dans un passé récent, des investissements dans les infrastructures, la formation et l’exposition. Le gouvernement et le ministère des Sports, le gouvernement de l’État et la fédération ont travaillé ensemble. Les installations pour les joueurs dans les camps nationaux se sont améliorées. Quatre à cinq joueurs ne partagent plus une chambre comme nous le faisions, maintenant ce sont deux qui partagent une chambre et des installations luxueuses fournies au complexe SAI à Bangalore. L’argent est investi par le gouvernement dans le hockey pour la préparation et l’exposition de l’équipe nationale.

Pour en revenir en Allemagne, la saison 2000 avec les Kickers de Stuttgart en Bundesliga a-t-elle fait ressortir le meilleur de vous aussi ?

UNE: La ligue des clubs allemands est l’un des tests les plus difficiles pour un professionnel, car les équipes ne vous permettent pas de dominer. Pour un attaquant, il est difficile de s’éloigner des joueurs défensifs préférant un jeu physique, utilisant leur corps pour maintenir la pression sur le joueur qui reçoit le ballon. Là-bas, les clubs jouent au hockey structuré, ils ne poursuivent pas un but ou n’essaient pas de forcer un corner de pénalité jusqu’au bon moment. Les temps ont changé, les Allemands aussi et l’équipe actuelle a des joueurs aux compétences variées, comme les Indiens.

Lorsque vous jouiez pour Stuttgart, ont-ils étudié votre jeu ou vous a-t-on demandé de leur enseigner des compétences pour lesquelles les joueurs asiatiques sont connus ?

UNE: Les coéquipiers me demandaient comment j’avais fait ces tricks avec le bâton, comment je m’en suis sorti avec le ballon avant même que l’adversaire ait commencé à penser à ce que Dhanraj allait faire ensuite. C’était un travail difficile pour eux d’essayer de devenir à l’aise avec nos compétences, facile pour moi car ce sont des mouvements instinctifs. Je me souviens qu’ils riaient de la balle en jonglant dans les matchs d’entraînement, se demandant comment cela était possible.

Les compétitions de hockey de l’Inde contre l’Allemagne rafraîchissent la mémoire du Trophée des champions 2002 à Cologne, que vous avez nommé Joueur du tournoi. Comment les fans de hockey là-bas et les anciens coéquipiers ont-ils réagi?

UNE: J’avais alors 34 ans et après avoir vu mon éclatement de la ligne centrale contre le Pakistan, dépassant quatre joueurs pour relayer le ballon à Prabhjot Singh pour un but, les fans de hockey et les fans de club étaient heureux de voir les compétences intactes, le feu à l’intérieur faisait toujours rage. L’Allemagne m’a donné beaucoup de bonheur. Aujourd’hui, je suis heureux pour le hockey indien du plus profond de mon cœur.

Pensez-vous que les fans de hockey indien se réjouiront de voir que nous avons maintenant une équipe qui a battu l’Allemagne dans un match à gagner ?

UNE: Gagner une médaille olympique après tant d’années m’a procuré une telle joie, non seulement pour moi, mais pour de nombreux joueurs de hockey dont les efforts conjoints ont rendu ce résultat possible. Les entraîneurs attachés aux équipes juniors et seniors, le personnel de soutien également, qui ont travaillé avec ces joueurs au fil des ans, leur travail doit être rappelé. Harendra Singh (ex-entraîneur de l’Inde à la Coupe du monde 2018) est un nom qui me vient à l’esprit. L’équipe olympique avait de nombreux joueurs qui étaient sous lui au stade de développement. Cette équipe dirigée par l’entraîneur actuel (Graham Reid) a créé une occasion pour nous de célébrer. Je veux dire non seulement les joueurs de hockey, mais toute la nation devrait célébrer.

