L’Allemagne craint la vague hivernale de COVID alors que les restrictions s’assouplissent

L’Allemagne se dirige vers une augmentation des cas de COVID-19 cet hiver, a déclaré vendredi le ministre de la Santé Karl Lauterbach alors qu’il critiquait les plans de quatre États visant à assouplir les règles d’isolement des personnes infectées.

Craignant que le nombre d’infections n’augmente, Lauterbach a déclaré: “Alors nous aurions une vague encore plus forte que nous ne le craignons déjà et nous sommes à la veille d’une variante plus infectieuse.”

Les administrations régionales de Bavière, Bade-Wurtemberg, Hesse et Schleswig-Holstein n’ont pas l’aval du gouvernement fédéral, a ajouté Lauterbach en marge d’une séance parlementaire.

SEULEMENT 2 SOUS-VARIANTES D’OMICRON COMPOSENT 44 % DE TOUS LES CAS DE COVID AUX ÉTATS-UNIS

Ces États, qui abritent environ les deux cinquièmes de la population nationale, ont annoncé vendredi dans une déclaration commune qu’ils prévoyaient d’abolir la période nationale de quarantaine de cinq jours, ce qui signifie que ceux qui ont été testés positifs mais se sentent bien pourraient quitter leur domicile s’ils portent un masque.

LE XI DE LA CHINE EXHORTE L’UKRAINE À DES POURPARLERS DE PAIX AVEC LES ÉCOLES ALLEMANDES

La Bavière dans le sud doit changer ses règles dès mercredi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS