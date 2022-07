L’ALLEMAGNE a interdit l’eau chaude et le chauffage dans une grande ville après que Mad Vlad ait coupé l’approvisionnement en gaz.

Le chauffage dans les bâtiments publics, les piscines et les lumières des musées de Hanovre seront tous éteints après que la décision des tyrans russes a fait grimper les prix pour les Allemands.

Le tyran russe Poutine a étranglé l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne cette semaine, provoquant des changements drastiques à apporter Crédit : Reuters

Les mairies tomberont froides et les monuments seront plongés dans l’obscurité après que le géant russe de l’énergie Gazprom ait étranglé les approvisionnements de 20 %.

Le maire de la ville, Belit Onay, a déclaré que la “pénurie imminente de gaz” signifiait qu’il devait réduire la consommation d’énergie de 15% dans la capitale de la Basse-Saxe.

Le déménagement a vu les résidents prendre déjà des douches froides alors qu’ils ressentent le froid de l’ingérence de Poutine.

Hanovre, dans le nord-ouest du pays, est la première grande ville d’Europe à être frappée par des changements drastiques, d’autres devraient ressentir la pression dans les semaines à venir.

Les plans devraient se dérouler entre avril et septembre de chaque année – sans eau chaude ni chauffage dans aucun bâtiment public pendant ces mois.

Les thermostats des résidents seront alors réglés à seulement 20 ° C pour le reste de l’année, bien qu’il y ait quelques exceptions.

Cela survient alors que la capitale allemande Berlin a commencé à éteindre les projecteurs éclairant ses monuments historiques dans le cadre d’un effort national pour économiser l’énergie face à la guerre énergétique de Poutine.

“Compte tenu de la guerre contre l’Ukraine et des menaces sur la politique énergétique de la Russie, il est important que nous soyons aussi prudents que possible avec notre énergie”, a déclaré mercredi la responsable de l’environnement de la ville, Bettina Jarasch.

La politique a touché six monuments à partir de mercredi soir et finira par frapper 200 bâtiments et monuments ainsi que 1 400 projecteurs au cours des quatre prochaines semaines, a déclaré le bureau de Jarasch.

Des monuments majeurs tels que l’Opéra d’État et le château de Charlottenburg seront frappés par les nouvelles règles, ont déclaré des responsables cette semaine.

Jarasch du parti vert a déclaré que cela incluait également les consommateurs, affirmant que c’était “la bonne chose à faire pour apporter une contribution visible”.

Avant la guerre d’Ukraine, l’Allemagne achetait pas moins de 55 % de son gaz naturel à la Russie.

Cela survient alors que le chancelier Olaf Scholz a lancé une campagne nationale pour économiser l’énergie, l’UE ayant accepté cette semaine de réduire l’utilisation du gaz russe dans tout le bloc.

La désactivation de la climatisation, la promotion des transports en commun et même la promotion de pommeaux de douche plus efficaces font partie des efforts drastiques visant à réduire la consommation d’énergie en Allemagne.

Les responsables ont averti que le Kremlin pourrait couper les approvisionnements cet hiver en représailles furieuses pour les sanctions occidentales paralysantes contre Moscou pour la guerre.