Les donateurs potentiels peuvent entraîner les troupes ukrainiennes en attendant le consentement de Berlin pour envoyer des chars, suggère un ministre

Le nouveau ministre allemand de la Défense a déclaré que les pays en possession de chars de combat principaux Leopard 2 devraient commencer à former les troupes ukrainiennes à leur fonctionnement, même si Berlin n’a pas encore décidé d’envoyer ou non ses propres chars.

“Nous n’arrêtons personne” souhaitant préparer les chars pour le transfert, a souligné Boris Pistorius lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg à Berlin mardi.

Le ministre a expliqué que Berlin envisageait sa propre flotte de Leopard 2, mais il est “pas seulement une question de compter les réservoirs, nous savons combien nous en avons… Nous devons examiner le potentiel de l’industrie, les stocks dont ils disposent et, bien sûr, la compatibilité” de différents modèles et pièces de rechange.

Stoltenberg a salué les remarques, exprimant sa confiance que “nous trouverons une solution bientôt” et réitérant l’urgence d’armer l’Ukraine.

“Nous devons fournir des systèmes plus lourds et plus avancés à l’Ukraine et nous devons le faire plus rapidement”, a déclaré le chef de l’OTAN. Cependant, il a défendu l’Allemagne contre les critiques concernant son retard dans la remise des chars.

Lire la suite Une entreprise d’armement allemande révèle le nombre de chars qu’elle pourrait envoyer à Kiev

Stoltenberg a salué le rôle de Berlin en tant que fournisseur majeur d’assistance militaire à Kiev, déclarant que “Les armes allemandes sauvent chaque jour des vies en Ukraine.” Il a également déclaré que d’autres systèmes de défense promis par l’Allemagne et d’autres donateurs seraient un “énorme contribution supplémentaire aux capacités de combat de l’Ukraine.”

Certains membres de l’OTAN, dont la Pologne, ont critiqué le gouvernement du chancelier Olaf Scholz pour sa réticence à autoriser le transfert de chars de combat de fabrication allemande vers l’Ukraine. Varsovie a indiqué qu’elle était prête à envoyer ses chars sans le consentement de Berlin, mais Pistorius et Stoltenberg ont insisté sur le fait que le différend n’est pas un signe de désunion dans l’alliance dirigée par les États-Unis.

Les membres de l’OTAN ont armé l’Ukraine contre la Russie au cours des 11 derniers mois, affirmant que les armes aideront Kiev à reprendre les terres qu’elle a perdues dans le conflit. Le gouvernement russe a accusé les États-Unis et leurs alliés de prolonger le conflit en empêchant l’Ukraine de signer une trêve avec la Russie.

Le Kremlin a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Moscou atteindrait ses objectifs, car ils sont essentiels pour sa sécurité nationale, quelle que soit l’aide que l’Ukraine recevra.