L’Allemagne connaît la deuxième journée de grandes manifestations contre l’extrême droite – DW – 21/01/2024

Après deux jours de manifestations massives, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dimanche dans les rues des villes allemandes pour manifester contre l’extrême droite. Le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) et son programme anti-immigration.

Du vendredi au week-end, des manifestations ont été convoquées dans une centaine de lieux à travers l’Allemagne. Dimanche, des rassemblements ont eu lieu dans les grandes villes comme Cologne, Munich et Berlin. Plusieurs autres villes allemandes, dont Cottbus, Dresde et Chemnitz, à l’est, prévoyaient également d’organiser des manifestations.

La police de Munich a déclaré que quelque 80 000 personnes avaient participé à la marche, tandis que les organisateurs évaluaient ce chiffre à 200 000. La marche a dû être annulée en raison de la foule.

Parallèlement, à Cologne, des sources policières évaluent le nombre de manifestants à environ 10 000.

La plus grande manifestation devrait avoir lieu dans la capitale, Berlin, où une alliance d’organisations a appelé la population à se rassembler devant le Bundestag, ou chambre basse du Parlement, à partir de 16 heures locales (15 heures GMT). La police n’attend que 1 000 participants, mais les manifestations passées ont largement dépassé les estimations initiales.

D’immenses manifestations dans toute l’Allemagne

Selon les estimations de la chaîne publique ARD, quelque 250 000 manifestants réunis dans les villes du pays samediportant des pancartes telles que « Nazis dehors ».

Environ 35 000 personnes se sont rassemblées samedi à Francfort pour une marche pour “défendre la démocratie”. Les manifestants ont rempli la place centrale, où les organisateurs prévoyaient d’organiser le rassemblement, ainsi qu’une deuxième place voisine et les rues intermédiaires. La police a déclaré que la manifestation était pacifique.

Vendredi, un rassemblement massif à Hambourg a dû être interrompu plus tôt que prévu, car il y avait beaucoup plus de monde que prévu. Il s’agit de la plus grande manifestation de ce type jusqu’à présent, la police a déclaré qu’il y avait 50 000 personnes et les organisateurs ont avancé le chiffre de 80 000, soulignant que le rassemblement avait pris fin avant que beaucoup aient pu y accéder.

Selon les estimations de la police, lors d’autres manifestations, il y avait 12 000 personnes à Kassel, 7 000 à Dortmund et Wuppertal, 20 000 à Karlsruhe, au moins 10 000 à Nuremberg, environ 16 000 à Halle/Saale, 5 000 à Coblence et plusieurs milliers à Erfurt.

Pourquoi tant de gens manifestent-ils maintenant ?

La vague de mobilisation contre le parti d’extrême droite a été déclenchée par un rapport du 10 janvier du média d’enquête Correctiv, qui révélait que des membres de l’AfD avaient rencontré des extrémistes à Potsdam en novembre pour discuter de l’expulsion des immigrés et des « citoyens non assimilés ». Des membres de l’Union chrétienne-démocrate conservatrice (CDU), principal parti d’opposition, étaient également présents.

Les participants à la réunion ont discuté « rémigration » un terme souvent utilisé dans les cercles d’extrême droite comme euphémisme pour désigner l’expulsion des immigrés et des minorités, y compris ceux qui sont des citoyens allemands naturalisés.

La nouvelle de cette réunion a choqué de nombreuses personnes en Allemagne, à un moment où l’AfD est en tête des sondages d’opinion à l’approche de trois élections régionales majeures en Allemagne de l’Est, où le parti bénéficie du plus fort soutien. Chancelier Olaf Scholzqui a participé à une manifestation le week-end dernier, a déclaré que tout projet visant à expulser les immigrants ou les citoyens équivalait à “une attaque contre notre démocratie et, par ricochet, contre nous tous”.

L’AfD a confirmé la présence de ses membres à la réunion, mais a maintenu que ses propositions de réimmigration, qui faisaient partie de son dernier programme électoral, n’incluent pas les citoyens allemands naturalisés. Ces propos ont été tenus lors de la réunion par une personnalité autrichienne d’extrême droite, Martin Sellner, qui n’est pas membre de l’AfD.

