Le premier cas d’une variante de coronavirus mutée qui, selon les scientifiques, se propage plus facilement a été découvert en Allemagne, ont déclaré jeudi des responsables, alors que des pays du monde entier commencent à détecter la souche dans leurs populations.

Le premier cas connu en Allemagne de la nouvelle souche est une femme qui est entrée dimanche dans l’État du sud-ouest du Bade-Wurtemberg depuis le Royaume-Uni via l’aéroport de Francfort.

Elle est désormais en quarantaine, selon le ministère régional de la Santé, suite aux résultats d’un test Covid-19 obligatoire à l’aéroport, qu’elle a reçu jeudi.

Trois contacts proches de la femme ont également été identifiés et sont tous maintenant en quarantaine, bien qu’ils n’aient montré aucun symptôme.

« La personne en question s’est rendue en Allemagne en avion depuis Londres Heathrow via l’aéroport de Francfort-sur-le-Main et rend actuellement visite à des proches dans le quartier de Freudenstadt dans le Bade-Wurtemberg », a déclaré un porte-parole.

Aussi sur rt.com Une autre variante du coronavirus « semble avoir émergé » au Nigéria – Agence africaine de contrôle des maladies

Ils ont ajouté que l’individu avait été récupéré à l’aéroport par des proches en voiture et qu’elle avait développé des symptômes bénins de la maladie.

L’Allemagne est le dernier pays à avoir signalé la nouvelle souche Covid-19, qui a poussé plus de 50 pays à interdire les arrivées au Royaume-Uni, y compris la plupart de l’UE et d’autres pays tels que la Chine, le Canada et le Brésil.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la nouvelle souche du virus «peut se propager plus facilement entre les personnes», et des cas sont maintenant signalés en Israël, au Danemark, aux Pays-Bas, en Australie et en Italie.

Cependant, l’OMS a insisté sur le fait que la mutation ne semble pas être plus agressive ou mortelle.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!