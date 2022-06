L’Allemagne condamne un ex-gardien de camp nazi de 101 ans à cinq ans de prison

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Un tribunal allemand a déclaré un ancien gardien de camp de concentration de 101 ans coupable d’avoir été complice de milliers de meurtres et l’a condamné à cinq ans de prison – la dernière d’une série de poursuites contre d’anciens nazis dans le pays. Le centenaire – qui a maintenu son innocence tout au long de son procès qui a duré des mois devant le tribunal d’État de Neuruppin, dans l’est de l’Allemagne – a été reconnu coupable de plus de 3 500 chefs de complicité de meurtre Mardi.

Les procureurs l’ont accusé d’être complice du meurtre de milliers de juifsprisonniers politiques et autres minorités persécutés par les nazis au camp de concentration de Sachsenhausen de 1942 à 1945.

“Vous avez volontairement soutenu cette extermination massive par votre activité”, a déclaré un juge à l’homme mardi, alors que son verdict était lu dans un gymnase de la ville de Brandenburg an der Havel, où il vit.

L’homme, identifié internationalement comme Josef Schuetz et comme Josef S. en Allemagne en raison des lois sur la vie privée, a nié à plusieurs reprises les allégations et a affirmé qu’il était ouvrier agricole dans une autre région du pays à l’époque, selon Deutsche Welle. Il n’a pas été identifié lors de son audience de détermination de la peine.

“Je ne sais pas pourquoi je suis ici”, a déclaré Schuetz le dernier jour de son procès lundi, selon à l’Associated Press. Son avocat, Stefan Waterkamp, ​​n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire du Washington Post. Waterkamp avait précédemment déclaré à l’Agence-France Presse qu’il faire appel d’un verdict de culpabilité.

Selon Deutsche Welle, Schuetz est le la personne la plus âgée à avoir essayé en Allemagne pour complicité avec les crimes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Comme The Post l’a déjà rapporté, le procès et la récente condamnation de Schuetz “reflètent la façon dont les responsables de l’application des lois font la course contre la montre pour mettre un terme aux survivants âgés de l’Holocauste et à leurs familles, alors que de plus en plus de membres du personnel nazi et de leurs victimes meurent dans la vieillesse”.

Tout au long du procès de Schuetz, qui a commencé en octobre et a été suspendu à plusieurs reprises en raison de sa mauvaise santé apparente, les procureurs se sont appuyés sur d’anciens documents d’identification pour établir un dossier selon lequel il était un garde nazi à Sachsenhausen entre 1942 et 1945, période au cours de laquelle ils ont allégué qu’il aidé et encouragé le meurtre de différents groupes de prisonniers par un peloton d’exécution et des gaz toxiques, selon à l’AFP.

Des dizaines de milliers de personnes sont mortes à Sachsenhausenun camp de travaux forcés et de la mort où juifs, prisonniers de guerre soviétiques et autres minorités persécutées étaient tué par balle et chambre à gaz. Le camp a été libéré par les forces soviétiques en avril 1945.

Tout au long de son procès, Schuetz a déclaré qu’il ne savait pas ce qui se passait dans le camp de concentration et a donné des récits contradictoires de ses allées et venues pendant la Seconde Guerre mondiale, a rapporté l’AFP.

“Le tribunal est arrivé à la conclusion que, contrairement à ce que vous prétendez, vous avez travaillé dans le camp de concentration en tant que gardien pendant environ trois ans”, a déclaré le juge président Udo Lechtermann à Schuetz, selon l’agence de presse allemande dpa.

Un tribunal allemand a créé un précédent en 2011 avec la condamnation de John Demjanjuk, un homme de 91 ans accusé d’avoir été complice de 28 000 meurtres alors qu’il travaillait comme gardien au camp de concentration de Sobibor en Pologne.

La décision du tribunal a ouvert la voie à des condamnations qui reposaient en grande partie sur le fait que l’accusé avait servi dans un camp de la mort nazi où des crimes avaient eu lieu. Les procureurs devaient auparavant prouver que l’accusé avait commis des crimes spécifiques contre quelqu’un – un seuil plus élevé, étant donné que les événements allégués se sont déroulés il y a des décennies. Demjanjuk, décédé en 2012, a nié avoir été gardien.

Alors que les personnes âgées reconnues coupables d’être d’anciens nazis ne sont généralement pas censées purger une peine de prison, certains soutiennent que les poursuivre et les condamner peut rendre justice aux descendants de leurs victimes et garantir que leurs crimes ne restent pas non reconnus.

